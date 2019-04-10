В течение недели жители Тамбова будут голосовать за территории благоустройства Комментариев: 0



1) сквер на улице Гастелло, 32;

2) улица Рылеева №100а;

3) улица Свободная, д.16Б, ул. Агапкина, д.25А, Д/С «Подсолнух»;

4) территория в северной части города по б.Энтузиастов в границах улиц К.Маркса и Социалистической;

5) территория в южной части города по ул. Набережной в районе дома 32/2;

6) территория в центре города, в районе здания Детского мира по ул. Карла Маркса, д. 165-Б;

7) территория зеленой зоны в южной части города на Красноармейской площади, 5, у стадиона «Динамо».





В Тамбове будут работать 93 избирательных участка. Некоторые из них будут работать с 10.00 до 16.00 в течение всей недели: МФЦ (ул. Горького, 20), административное здание (Советская, 182), ИФНС по г. Тамбову (Бульвар Строителей, 4), Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Советская, 6, Советская, 181-к), Тамбовский государственный технический университет (Мичуринская, 112). Принять участие в голосовании может каждый тамбовчанин, достигший 14 летнего возраста. При себе необходимо иметь паспорт.



В школах проголосовать можно только один день. Например, для школы №4 днем выборов определено 15 апреля с 17.30 до 20.00, а в школе №33 проголосовать можно 17 апреля с 17.30 до 20.00. Жители Тамбова с 15 по 19 апреля примут участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. На выбор представлено семь скверов, которые находятся в разных частях города.1) сквер на улице Гастелло, 32;2) улица Рылеева №100а;3) улица Свободная, д.16Б, ул. Агапкина, д.25А, Д/С «Подсолнух»;4) территория в северной части города по б.Энтузиастов в границах улиц К.Маркса и Социалистической;5) территория в южной части города по ул. Набережной в районе дома 32/2;6) территория в центре города, в районе здания Детского мира по ул. Карла Маркса, д. 165-Б;7) территория зеленой зоны в южной части города на Красноармейской площади, 5, у стадиона «Динамо».В Тамбове будут работать 93 избирательных участка. Некоторые из них будут работать с 10.00 до 16.00 в течение всей недели: МФЦ (ул. Горького, 20), административное здание (Советская, 182), ИФНС по г. Тамбову (Бульвар Строителей, 4), Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Советская, 6, Советская, 181-к), Тамбовский государственный технический университет (Мичуринская, 112). Принять участие в голосовании может каждый тамбовчанин, достигший 14 летнего возраста. При себе необходимо иметь паспорт.В школах проголосовать можно только один день. Например, для школы №4 днем выборов определено 15 апреля с 17.30 до 20.00, а в школе №33 проголосовать можно 17 апреля с 17.30 до 20.00.



