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» » » Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?

Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?

Вчера, 18:40
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В Тамбове жители улицы Фрунзе 14 апреля не смогли получить услугу по вывозу мусора. Это частный сектор Тамбова, здесь по средам и воскресеньям мусор выносят к домам, а затем сотрудники мусороуборочной компании собирают его. Но не в это воскресенье… этот день для бродячих собак был настоящим праздником, потому что многие пакеты с мусором были разорваны и местным жителям пришлось провести повторный сбор мусора.
Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?
Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?

Семья из трех человек платит за вывоз мусора 400 рублей в месяц, это значительно выше расходов за 2018 год. При этом качество услуги за обращение с ТКО ухудшилось при повышении стоимости.

Получателем денежных средств по виду платежа «обращение с ТКО» является АО «ТСК». В связи с неоказанием соответствующей услуги жители улицы Фрунзе готовят коллективное обращение в прокуратуру Советского района города Тамбова. Тамбовчане справедливо полагают, что необходимо вычесть стоимость неоказанной услуги в платежках за май.
Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?
Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?

Похожая ситуация сложилась и в других районах Тамбова. Наш город теперь может оспорить у Читы звание мусорной столицы России. Но нужна ли нам такая токсичная слава? Организация эффективной системы сбора, переработки и повторного использования ТКО является индикатором развития муниципалитета и государства в целом.

Наблюдая за нашим самоуправлением, я задумываюсь о прошлом и будущем. Как бы управляли нашей территорией немцы, японцы, американцы? Почему мы так не любим свою Родину? Давно не было большой войны? Мы не ценим возможность мирной жизни? Почему жителей Тамбова не уважают мусорные короли? Они нас считают быдлом, с которого можно только получать доходы?

А может, всё дело в отсутствии власти, ответственной перед жителями города? Ведь тамбовчане напрямую не выбирают главу администрации, это право мы делегировали депутатам городской думы. Между тем тамбовчане добрым словом вспоминают лишь Коваля и Косенкова. О Ковале написали книгу и вскоре откроют памятник. А про Косенкова наша интеллектуальная элита говорит с ухмылкой, обзывая "политическим секондхендом". Этой элите есть что терять, поэтому она колебается вместе с линией партии. А нам нечего терять, кроме зарплаты величиной в два-три прожиточных минимума, поэтому нужно доказать, что мы не быдло и мы не дадим загадить родной Тамбов.

Владислав Федоров
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Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?

Вчера, 18:40
0
В Тамбове жители улицы Фрунзе 14 апреля не смогли получить услугу по вывозу мусора. Это частный сектор Тамбова, здесь по средам и воскресеньям мусор выносят к домам, а затем сотрудники мусороуборочной компании собирают его. Но не в это воскресенье.

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