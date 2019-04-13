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В Тамбовской области снизилось качество жизни
Сегодня, 09:39
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В рейтинге качества жизни по итогам 2018 года Тамбовская область заняла 40 место. По сравнению с 2017 годом наш регион потерял шесть позиций, сообщает «РИА Рейтинг».
В рейтинге качества жизни Белгородская область заняла 5 место, Воронежская область – 7 место, Липецкая область – 9 место, Рязанская область – 26 место, Пензенская область – 30 место.
Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
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