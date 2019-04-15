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Поезд «Тамбов-Москва» заметно увеличил время в пути
Сегодня, 08:40
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Пассажиры поезда № 045Й «Тамбов-Москва», который прибывает на Казанский вокзал, пожаловались на увеличение времени в пути. Ранее, чтобы добраться до Москвы поезду требовалось не более 7 часов, а теперь время увеличилось до 7 часов 39 минут.
В Мичуринске стоянка поезда составляет около 30 минут, за это время производится смена тепловоза на электровоз. В Рязани стоянка превышает 40 минут. В связи с этим пассажиры недоумевают, почему приходится терять драгоценное время.
Раздражение увеличивается, потому что тамбовчане встречают и провожают двухэтажный поезд «Воронеж-Москва», который прибывает в Рязань после тамбовского поезда, но отправляется гораздо раньше.
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