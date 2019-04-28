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Автобусы на дачи откроют с 1 мая
Сегодня, 08:04
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С 1 мая в Тамбове откроют дачные маршруты. Как сообщает горадминистрация, для тамбовчан будет организовано движение по автобусным маршрутам № 2 «Автовокзал «Тамбов» - Динамо - Эльдорадо», № 28 «Рылеева - Магистральная - Дом ветеранов», № 101 «Магистральная - Котовские дачи».
Автобусный маршрут № 2 «Автовокзал «Тамбов» - «Динамо» - Эльдорадо» организован по средам и выходным дням (1 - 5 мая и 8 - 12 мая).
Время отправления автобуса.
- от остановочного пункта «Автовокзал «Тамбов». 8.50, 18.20;
- от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал». 9.00, 18.30;
- от остановочного пункта «Эльдорадо». 9.20, 19.00.
Автобусный маршрут № 28 «Рылеева - Магистральная - Дом ветеранов» с 1 мая ежедневно.
- от остановки «Проф.лицей». 6.50/ 8.12/ 9.42/11.47/13.47/15.32/ 17.35
- от остановки «Магистральная». 6.57/ 9.51/ 11.56/ 13.56/ 15.41/17.44
- от остановки «Московская».7.22/ 8.49/10.19/ 12.24/14.24/16.09/18.12
- от остановки «Дом ветеранов». 7.40/9.10/11.15/13.15/15.00/17.00/18.30
Автобусный маршрут №101 «Магистральная - Котовские дачи» с 1 мая организован по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни (1- 5 мая и 8 -12 мая).
- от остановки «Магистральная». 7.30, 17.20
- от остановки «Котовские дачи». 8.50, 18.40
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