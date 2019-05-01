Тамбовский дуб претендует на звание дерева года в России Комментариев: 0

Тамбовский дуб в усадьбе Асеева стал участником голосования по определению дерева года в России. Список для голосования из 12-ти уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы 18 апреля 2019 года на Круглом столе в Совете Федерации РФ. Среди номинантов деревья из Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, из Тамбова и Москвы.



Возраст тамбовского дуба составляет 221 год, высота – 27 метров, диаметр ствола 1,62 метра. Дуб расположен в одной из богатейших и красивейших городских усадеб Тамбова, до революции это была усадьба фабриканта Михаила Васильевича Асеева. Он известен и почитаем в Тамбовской области не только как крупный промышленник, но и как меценат и благотворитель. Расположенная в тихой живописной части города, на высоком берегу реки Цны на площади более шести гектар, усадьба и сейчас является украшением города Тамбова. Большой популярностью у жителей пользуется великолепный Асеевский парк, расположенный на территории усадьбы, где и произрастает дуб. Поход к Дубу-великану стал ритуалом для многих тамбовских свадеб. Считается, что прикосновение молодожёнов к дереву-долгожителю обеспечит им долгую и счастливую семейную жизнь. Существует легенда, что ранее на месте Асеевского парка находилась священная дубовая роща среднецнинской мордвы из племени Эрзя. Остатки этой рощи как раз и составили усадебный парк.



Конкурс «Российское дерево года» уже проходил в 2018 и 2017 годах. В 2018 больше всего голосовал получил дуб из Московской области, а в 2017 году победу одержал дуб из Белгородской области. Принять участие в голосовании можно на Тамбовский дуб в усадьбе Асеева стал участником голосования по определению дерева года в России. Список для голосования из 12-ти уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы 18 апреля 2019 года на Круглом столе в Совете Федерации РФ. Среди номинантов деревья из Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, из Тамбова и Москвы.Возраст тамбовского дуба составляет 221 год, высота – 27 метров, диаметр ствола 1,62 метра. Дуб расположен в одной из богатейших и красивейших городских усадеб Тамбова, до революции это была усадьба фабриканта Михаила Васильевича Асеева. Он известен и почитаем в Тамбовской области не только как крупный промышленник, но и как меценат и благотворитель. Расположенная в тихой живописной части города, на высоком берегу реки Цны на площади более шести гектар, усадьба и сейчас является украшением города Тамбова. Большой популярностью у жителей пользуется великолепный Асеевский парк, расположенный на территории усадьбы, где и произрастает дуб. Поход к Дубу-великану стал ритуалом для многих тамбовских свадеб. Считается, что прикосновение молодожёнов к дереву-долгожителю обеспечит им долгую и счастливую семейную жизнь. Существует легенда, что ранее на месте Асеевского парка находилась священная дубовая роща среднецнинской мордвы из племени Эрзя. Остатки этой рощи как раз и составили усадебный парк.Конкурс «Российское дерево года» уже проходил в 2018 и 2017 годах. В 2018 больше всего голосовал получил дуб из Московской области, а в 2017 году победу одержал дуб из Белгородской области. Принять участие в голосовании можно на официальном сайте конкурса



