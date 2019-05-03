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Более 8 миллионов рублей на охрану облдумы и обладминистрации

Вчера, 09:10
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Более 8 миллионов рублей на охрану облдумы и обладминистрации
На охрану депутатов Тамбовской областной Думы и обладминистрации потратят более 8 миллионов рублей. Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок.

Стоимость охраны облдумы составит 2,87 миллиона рублей, а обладминистрации – 5,33 миллиона рублей. Охранники должны иметь при себе оружие. Исполнитель госконтракта должен обеспечить сотрудников охраны средствами радио- и/или мобильной связи. Необходимо иметь резервную группу для текущей замены охранников в условиях ЧС. Исполнителю должен обеспечить усиление охраны объектов на время проведения массовых мероприятий.

Исполнитель должен обеспечить:
- охрану находящихся на объектах материальных ценностей;
- задержание в установленном законом порядке лиц, пытающихся проникнуть на объекты с нарушением установленных правил прохода и пребывания на охраняемых объектах, находящихся в нарушение установленных требований на охраняемых объектах, а также пытающихся внести (вынести) на объекты материальные ценности или предметы;
- выявление, предотвращение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах;
- поддержание общественного порядка на объектах;
- консультирование и подготовку рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
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