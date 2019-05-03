|
Более 8 миллионов рублей на охрану облдумы и обладминистрации
Вчера, 09:10
Комментариев: 0
Версия для печати
На охрану депутатов Тамбовской областной Думы и обладминистрации потратят более 8 миллионов рублей. Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок.
Стоимость охраны облдумы составит 2,87 миллиона рублей, а обладминистрации – 5,33 миллиона рублей. Охранники должны иметь при себе оружие. Исполнитель госконтракта должен обеспечить сотрудников охраны средствами радио- и/или мобильной связи. Необходимо иметь резервную группу для текущей замены охранников в условиях ЧС. Исполнителю должен обеспечить усиление охраны объектов на время проведения массовых мероприятий.
Исполнитель должен обеспечить:
- охрану находящихся на объектах материальных ценностей;
- задержание в установленном законом порядке лиц, пытающихся проникнуть на объекты с нарушением установленных правил прохода и пребывания на охраняемых объектах, находящихся в нарушение установленных требований на охраняемых объектах, а также пытающихся внести (вынести) на объекты материальные ценности или предметы;
- выявление, предотвращение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах;
- поддержание общественного порядка на объектах;
- консультирование и подготовку рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.