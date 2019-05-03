|
|
Новый пешеходный переход на Гастелло не востребован
С 30 апреля в Тамбове на перекрестке улиц Гастелло и 40 лет октября начал работу регулируемый пешеходный переход.
Из-за новации запрещен правый поворот с улицы 40 лет Октября на улицу Гастелло. Данное решение горадминистрация согласовала с ГИБДД. Водители уже испытали много неудобств, а пешеходы очень редко пользуются новым переходом.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Моршанском районе пропал без вести 27-летний Олег Кадулин. С 30 апреля 2019 года его местонахождение неизвестно.
С 30 апреля в Тамбове на перекрестке улиц Гастелло и 40 лет октября начал работу регулируемый пешеходный переход.
На охрану депутатов Тамбовской областной Думы и обладминистрации потратят более 8 миллионов рублей. Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок.
Свыше 5 тысяч гостей и жителей Воронежской области посетили первую сводную тренировку парада Победы, которая состоялась на центральной площади города воинской славы - Воронежа.
Тамбовский дуб в усадьбе Асеева стал участником голосования по определению дерева года в России. Конкурс «Российское дерево года» уже проходил в 2018 и 2017 годах.
С 11 по 24 мая 2019 года в Тамбове пройдёт XIII межрегиональный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова.
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-марте 2019 г. на территории региона зарегистрировано 302 пожара, что на 41,8% больше января-марта прошлого года.
До 9 мая на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области будет организован показ кинофильма «Песни Победы», который составили из воспоминаний ветеранов, которые проживают за границей.
По данным статистической службы в марте 2019 г. по сравнению с мартом 2018 г. наблюдался рост числа зарегистрированных заболеваний сальмонеллезными инфекциями в 2,5 раза, педикулезом – на 15,8%, острыми кишечными инфекциями – на 7,8%.
Если 5 лет назад муниципальный долг города Тамбова составлял 1,6 млрд. рублей, то сейчас уже практически 3 млрд. рублей.
В Тамбовской области в ночь с 1 на 2 мая прошел первый за месяц дождь. Ночных заморозков в Тамбовской области синоптики не прогнозируют.
Тамбовская область заняла 74 место по доступности покупки нового автомобиля для семей в России. Всего 15,42% тамбовских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль до 500 тысяч рублей.
Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образования области прошли праздничные мероприятия посвященные – международному дню солидарности трудящихся. Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации и митинге, который состоялся у ЛДС «Кристалл» при участии профсоюзов и партии «Единая
Руководство комитета городского хозяйства администрации города Тамбова заявило, что проезд в общественном транспорте в 2019 году не подорожает до 24 рублей, хотя это является экономически обоснованным тарифом.
В Тамбове завершился XXXVIII Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова, завершающее мероприятие прошло на сцене Тамбовского драматического театра.
Тамбовский государственный технический университет подписал соглашение с японским обществом Дружбы и обществом «Тамба-Тамбов» по реализации совместных проектов в рамках укрепления дружбы и сотрудничества между странами.
Вчера в администрации города Мичуринска прошло рабочее совещание по вопросам создания префектур с участием руководителей органов местного самоуправления и депутата Тамбовской областной Думы Ирины Тен.
Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года учредил службу пожарной охраны в Москве. Начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин поздравил с 370-летней годовщиной пожарной охраны России.
С 1 мая в Тамбове откроют дачные маршруты. Для тамбовчан будет организовано движение по автобусным маршрутам № 2 «Автовокзал «Тамбов» - Динамо - Эльдорадо», № 28 «Рылеева - Магистральная - Дом ветеранов», № 101 «Магистральная - Котовские дачи».
По данным федерального социологического опроса, который был проведен в апреле 2019 года маркетинговым агентством ZOOM MARKET, самыми бедными городами России стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
На базе АО «Голицыно» в рамках семинара-совещания специалисты сферы сельского хозяйства обсудили вопросы внедрения роботизированного доения коров и автоматизации молочных ферм Тамбовщины.