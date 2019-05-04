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Тамбовщина может: денег нет, но вы держитесь
Сегодня, 09:41
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Тамбовская область заняла 82 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в сфере образования. Зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц получают 39,8% работников сферы образования. Зарплату выше средней по региону получают 25,9% работников сферы образования, такие данные сообщает РИА Рейтинг.
Соседи Тамбовской области занимают более высокие места. Воронежская область – 36 место, Рязанская – 44-е, Пензенская – 53-е, Липецкая – 54-е, Саратовская – 68-е. Москва в рейтинге на первом месте, Санкт-Петербург на восьмом месте.
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