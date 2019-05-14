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Мощи Матроны пробудут в Тамбове до 26 мая
Сегодня, 07:06
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С 13 по 26 мая в Тамбове пробудут мощи святой Матроны Московской. Верующие могут прикоснуться к мощам в Спасо-Преображенском соборе Тамбова. Как сообщает Тамбовская епархия, после встречи святыни митрополит Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Святыня доставлена на Тамбовскую землю по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь».
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