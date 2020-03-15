|
Марш-бросок в память о героях десантниках
15 марта 2020
Комментариев: 0
Версия для печати
14 марта 2020 года на базе учебно-тренировочного центра одной из воинских частей Тамбовского гарнизона был организован и проведен марш-бросок в честь 6-й парашютно-десантной роты героев-десантников 76 гвардейской ВДД.
Организатором соревнований выступило ТРО МОО "Союз десантников".
В данном мероприятии впервые приняла участие команда Юридического института ТГТУ из числа студентов, обучающихся по специальности: "Правовое обеспечение национальной безопасности".
Руководителями от Юридического института выступили заведующий кафедрой "Безопасность и правопорядок" А.М. Попов и доцент кафедры В.В. Канищев.
Всего в марш-броске приняло участие 19 команд, среди них кадеты, воспитанники военных клубов, школьники и студенты.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.