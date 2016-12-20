Тамбовская область приподнялась в рейтинге эффективности управления Комментариев: 0



В Топ-10 рейтинга вошли следующие регионы России: Тюменская область, Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Воронежская область, Москва, Республика Башкортостан, Московская область, Сахалинская область.



Как мы видим из регионов Черноземья наиболее высокие позиции у Белгородской и Воронежской областей, которые вошли в десятку лучших. Эксперты поставили Липецкую область на 22-23 место. Тамбовский край на 36 месте. Курская область заняла 58-60 место. Таким образом, по эффективности управления в Черноземье мы предпоследние.



Во всероссийском опросе принимали участие 178 экспертов. Экспертами из Тамбовской области были политологи: Владимир Пеньков, Дмитрий Сельцер, Владислав Федоров.



Результаты нового рейтинга наиболее интересны тем, что они продемонстрировали общий рост эффективности региональной власти в России. В прошлый раз мы отмечали нарастание проблем в региональном управлении, связанных с недостаточной готовностью многих региональных администраций к работе в непростых экономических условиях и форс-мажорных обстоятельствах. Ситуация 2016 года стала заметно лучше, и этому есть ряд серьезных причин.



Во-первых, проведение думских выборов и множества региональных избирательных кампаний послужило для властей субъектов Федерации стимулом для активизации своей работы. При этом установки Кремля на проведение конкурентных и открытых выборов в еще большей степени способствовали повышению эффективности работы региональных властей.



Во-вторых, в условиях бюджетных ограничений региональные власти постепенно начали менять модель своей социально-экономической политики, все больше внимания уделяя изысканию резервов. К этому их подталкивал и федеральный центр, который перестал «баловать» регионы дополнительной финансовой помощью.



В-третьих, антикоррупционная кампания, вылившаяся в ряд громких отставок и арестов губернаторов, заставила многих чиновников скорректировать принципы и методы своей работы, что также пошло на пользу регионам.



В-четвертых, Кремль провел ряд замен губернаторов, включая отставки тех, кто занимал очень низкие позиции в нашем предыдущем рейтинге. В большинстве случаев новые губернаторы продемонстрировали намерения расстаться с доставшимся им проблемным «наследством» и в корне изменить принципы работы региональной власти. Тамбовская область заняла 36 место в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Отметим, что в 2015 году наш регион в рейтинге эффективности занимал 44 место. Оценка эффективности управления регионом в 2016 году составила 0,606, а в 2015 году – 0,577. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) при содействии Лаборатории региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).В Топ-10 рейтинга вошли следующие регионы России: Тюменская область, Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Воронежская область, Москва, Республика Башкортостан, Московская область, Сахалинская область.Как мы видим из регионов Черноземья наиболее высокие позиции у Белгородской и Воронежской областей, которые вошли в десятку лучших. Эксперты поставили Липецкую область на 22-23 место. Тамбовский край на 36 месте. Курская область заняла 58-60 место. Таким образом, по эффективности управления в Черноземье мы предпоследние.Во всероссийском опросе принимали участие 178 экспертов. Экспертами из Тамбовской области были политологи: Владимир Пеньков, Дмитрий Сельцер, Владислав Федоров.Результаты нового рейтинга наиболее интересны тем, что они продемонстрировали общий рост эффективности региональной власти в России. В прошлый раз мы отмечали нарастание проблем в региональном управлении, связанных с недостаточной готовностью многих региональных администраций к работе в непростых экономических условиях и форс-мажорных обстоятельствах. Ситуация 2016 года стала заметно лучше, и этому есть ряд серьезных причин.Во-первых, проведение думских выборов и множества региональных избирательных кампаний послужило для властей субъектов Федерации стимулом для активизации своей работы. При этом установки Кремля на проведение конкурентных и открытых выборов в еще большей степени способствовали повышению эффективности работы региональных властей.Во-вторых, в условиях бюджетных ограничений региональные власти постепенно начали менять модель своей социально-экономической политики, все больше внимания уделяя изысканию резервов. К этому их подталкивал и федеральный центр, который перестал «баловать» регионы дополнительной финансовой помощью.В-третьих, антикоррупционная кампания, вылившаяся в ряд громких отставок и арестов губернаторов, заставила многих чиновников скорректировать принципы и методы своей работы, что также пошло на пользу регионам.В-четвертых, Кремль провел ряд замен губернаторов, включая отставки тех, кто занимал очень низкие позиции в нашем предыдущем рейтинге. В большинстве случаев новые губернаторы продемонстрировали намерения расстаться с доставшимся им проблемным «наследством» и в корне изменить принципы работы региональной власти.



