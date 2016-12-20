Александр Беглов познакомился с тамбовским Дедом Морозом Комментариев: 0



Александр Беглов проинспектирует, какие условия созданы в регионе для реализации потенциала одарённых детей и талантливой молодёжи в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина. Александр Никитин не раз подчеркивал значимость этой темы. Поэтому поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи является одним из приоритетов политики региональных властей. На Тамбовщине пытаются создать максимально благоприятные условия для их развития и роста.

Фото обладминистрации

В этом году Тамбов стал Новогодней столицей России. Главную площадку праздничных торжеств в ходе рабочего визита полномочного представителя Президента в ЦФО посетили Александр Беглов и Александр Никитин.



Красавица-елка, улыбающийся волк – символ Новогодней столицы, торговые ряды с местными товарами и сувенирами. Площадь у Дворца спорта «Кристалл» с начала декабря привлекает жителей и гостей города. Здесь уже прошли парады Дедов Морозов и Снегурочек. Каждый день тамбовчане с удовольствием приходят сюда с детьми, принимают участие в праздничных мероприятиях. Тут же – и избушка Деда Мороза. В неё заглянули высокие гости. Дед Мороз и Снегурочка тепло встретили Александра Беглова и Александра Никитина. И, конечно, не отпустили без подарков. Подарили неваляшку и сувениры с символикой новогодней столицы России.

Полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов 21 декабря посетил Тамбовскую область. В рамках рабочего визита Александр Беглов вместе с главой администрации области Александром Никитиным осмотрел спортивные, образовательные учреждения, предприятия промышленного комплекса, учреждения культуры и здравоохранения.Александр Беглов проинспектирует, какие условия созданы в регионе для реализации потенциала одарённых детей и талантливой молодёжи в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина. Александр Никитин не раз подчеркивал значимость этой темы. Поэтому поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи является одним из приоритетов политики региональных властей. На Тамбовщине пытаются создать максимально благоприятные условия для их развития и роста.В этом году Тамбов стал Новогодней столицей России. Главную площадку праздничных торжеств в ходе рабочего визита полномочного представителя Президента в ЦФО посетили Александр Беглов и Александр Никитин.Красавица-елка, улыбающийся волк – символ Новогодней столицы, торговые ряды с местными товарами и сувенирами. Площадь у Дворца спорта «Кристалл» с начала декабря привлекает жителей и гостей города. Здесь уже прошли парады Дедов Морозов и Снегурочек. Каждый день тамбовчане с удовольствием приходят сюда с детьми, принимают участие в праздничных мероприятиях. Тут же – и избушка Деда Мороза. В неё заглянули высокие гости. Дед Мороз и Снегурочка тепло встретили Александра Беглова и Александра Никитина. И, конечно, не отпустили без подарков. Подарили неваляшку и сувениры с символикой новогодней столицы России.



