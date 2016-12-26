Подружились с Татарстаном Комментариев: 0

Между Тамбовской ассоциацией промышленников и предпринимателей и Машиностроительным кластером Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Первый заместитель главы администрации области Александр Ганов провел рабочую встречу с председателем правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергеем Майоровым. Обсуждались перспективы сотрудничества промышленных предприятий двух регионов в сфере машиностроения и химического производства, возможности организации взаимовыгодных кооперационных связей, налаживание партнерских отношений по реализации инвестиционных проектов.



Эта встреча стала продолжением диалога между двумя регионами страны, начало которому было положено в августе этого года во время делового визита тамбовской делегации в Республику Татарстан. Одним из важных событий поездки стала встреча губернатора Александра Никитина с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ней также участвовал и Александр Ганов. Тогда стороны согласились, что у сотрудничества двух регионов есть большой потенциал и обсудили оптимальные интеграционные схемы. В дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, стороны договорились подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления экономического, политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества.



Сегодня в администрации области подписано еще одно соглашение - о сотрудничестве между Союзом «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» и Машиностроительным кластером Республики Татарстан. Соглашение подписали Сергей Майоров и исполняющий обязанности председателя Союза «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Николай Димкович.



«Не надо закрываться от остального мира, от своих соседей и пытаться делать все самим, ведь, очевидно, что это менее эффективная стратегия, чем работа в открытой экономике», - прокомментировал Александр Ганов. Между Тамбовской ассоциацией промышленников и предпринимателей и Машиностроительным кластером Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации.Первый заместитель главы администрации области Александр Ганов провел рабочую встречу с председателем правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергеем Майоровым. Обсуждались перспективы сотрудничества промышленных предприятий двух регионов в сфере машиностроения и химического производства, возможности организации взаимовыгодных кооперационных связей, налаживание партнерских отношений по реализации инвестиционных проектов.Эта встреча стала продолжением диалога между двумя регионами страны, начало которому было положено в августе этого года во время делового визита тамбовской делегации в Республику Татарстан. Одним из важных событий поездки стала встреча губернатора Александра Никитина с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ней также участвовал и Александр Ганов. Тогда стороны согласились, что у сотрудничества двух регионов есть большой потенциал и обсудили оптимальные интеграционные схемы. В дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, стороны договорились подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления экономического, политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества.Сегодня в администрации области подписано еще одно соглашение - о сотрудничестве между Союзом «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» и Машиностроительным кластером Республики Татарстан. Соглашение подписали Сергей Майоров и исполняющий обязанности председателя Союза «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Николай Димкович.«Не надо закрываться от остального мира, от своих соседей и пытаться делать все самим, ведь, очевидно, что это менее эффективная стратегия, чем работа в открытой экономике», - прокомментировал Александр Ганов.



