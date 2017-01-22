Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия» Комментариев: 0



Александр Никитин, комментируя данное событие, отметил, что для него и для всей Тамбовщины большая честь - представлять регион в Высшем совете: «Думаю, наша работа в совете позволит более чутко относиться к тем поручениям, партийным проектам, которые реализуются в Тамбовской области. Важно держать руку на пульсе. С удовлетворением уезжаем домой, чтобы собраться, организовать вокруг себя коллег для исполнения тех задач, которые были поставлены на съезде».



Глава региона также подчеркнул, что партия должна повысить свою роль в оценке эффективности использования бюджетных средств: «Это важное направление. Партия включается в региональные программы. Многие начинания в самых различных сферах получают развитие благодаря партийным проектам. Партия - опора Президента. Раз мы таковыми являемся, у нас есть преимущественное право смотреть за тем, как расходуются бюджетные средства, контролировать и нести ответственность за те проекты, которые она на себя берет и реализует»



Помимо этого, губернатор обозначил курс на развитие АПК, в частности, обратил внимание на поддержку личных подсобных хозяйств. «Сохраняя бюджет, государство сигнализирует, что мы должны создавать условия для поддержки молодых фермерских хозяйств, личных подворий. Для Тамбовской области, где 60 процентов молока, 70 процентов картофеля, 80 процентов плодов и овощей производится в секторе подсобных хозяйств, важно создать комфортные условия для этого уклада сельской экономики». Глава администрации области Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это событие произошло на отчетно-выборном съезде партии, который прошел в Москве. Кроме Александра Никитина, также в состав Высшего совета вошли от нашего региона председатель областной Думы Евгений Матушкин и директор Центра образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова Ирина Курбатова, сообщает пресс-служба обладминистрации.Александр Никитин, комментируя данное событие, отметил, что для него и для всей Тамбовщины большая честь - представлять регион в Высшем совете: «Думаю, наша работа в совете позволит более чутко относиться к тем поручениям, партийным проектам, которые реализуются в Тамбовской области. Важно держать руку на пульсе. С удовлетворением уезжаем домой, чтобы собраться, организовать вокруг себя коллег для исполнения тех задач, которые были поставлены на съезде».Глава региона также подчеркнул, что партия должна повысить свою роль в оценке эффективности использования бюджетных средств: «Это важное направление. Партия включается в региональные программы. Многие начинания в самых различных сферах получают развитие благодаря партийным проектам. Партия - опора Президента. Раз мы таковыми являемся, у нас есть преимущественное право смотреть за тем, как расходуются бюджетные средства, контролировать и нести ответственность за те проекты, которые она на себя берет и реализует»Помимо этого, губернатор обозначил курс на развитие АПК, в частности, обратил внимание на поддержку личных подсобных хозяйств. «Сохраняя бюджет, государство сигнализирует, что мы должны создавать условия для поддержки молодых фермерских хозяйств, личных подворий. Для Тамбовской области, где 60 процентов молока, 70 процентов картофеля, 80 процентов плодов и овощей производится в секторе подсобных хозяйств, важно создать комфортные условия для этого уклада сельской экономики».



