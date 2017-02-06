Единороссы победили на всех муниципальных выборах в Тамбовской области Комментариев: 0



По данным избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам состоявшихся выборов главами сельсоветов стали 6 кандидатов от партии «Единая Россия»:

Животкова Ольга Владимировна (97,66 %) – Глуховский сельсовет Умётского района;

Хворостова Лариса Викторовна (96,63 %) – Володарский сельсовет Жердевского района;

Мешкова Елена Николаевна (93,98 %) – Моисеево-Алабушский сельсовет Уваровского района;

Филатова Галина Сергеевна (92,21 %) – Красиловский сельсовет Петровского района;

Стрыков Владилен Витальевич (91,29 %) – Верхнеспасский сельсовет Рассказовского района

Тащилин Артём Юрьевич (89,66 %) – Бибиковский сельсовет Умётского района.



На данных выборах были выдвинуто и зарегистрировано 22 кандидата:

• 6 кандидатов от «Единой России»;

• 5 кандидатов от ЛДПР;

• 4 кандидата от КПРФ;

• 7 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.



Организацией дня голосования занимались 6 избирательных комиссий муниципальных образований (в том числе две территориальные избирательные комиссии с возложенными на них полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований) и 18 участковых избирательных комиссий.



Территориальные избирательные комиссии и избирательная комиссия Тамбовской области осуществляли правовое и методическое сопровождение избирательной кампании. Для организаторов выборов было проведено три практических семинара, в том числе два для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.



В день голосования для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса на избирательные участки прибыли 11 наблюдателей и 6 членов комиссий с правом совещательного голоса. Из 17 представителей – 16 от «Единой России».



Средняя явка по всем сельсоветам составила 55,11 %, при этом самую высокую явку продемонстрировали избиратели Бибиковского сельсовета Уметского района – 68,02 %; самую низкую – избиратели Моисеево-Алабушского сельсовета Уваровского района – 46,23 %.



Досрочно на прошедших выборах проголосовало 11 избирателей, что составило 0,33 % от принявших участие в выборах. В силу погодных условий, большого количества избирателей преклонного возраста и граждан с инвалидностью в ходе прошедших выборов процент проголосовавших вне помещения для голосования в среднем составил 15,03 % от общего числа избирателей, внесенных в список избирателей, или 27,28 % от числа принявших участие в голосовании. Самый высокий показатель – в Моисеево-Алабушском сельсовете Уваровского района – 17,9 % от общего числа избирателей (38,7 % от принявших участие в выборах); самый низкий в Бибиковском сельсовете Уметского района – 11,3 % (16,6 %) соответственно. На территории Тамбовской области 5 февраля 2017 года прошло голосование по досрочным выборам шести глав сельсоветов в пяти муниципальных районах: Жердевском, Петровском, Рассказовском, Уваровском и Уметском.По данным избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам состоявшихся выборов главами сельсоветов стали 6 кандидатов от партии «Единая Россия»:Животкова Ольга Владимировна (97,66 %) – Глуховский сельсовет Умётского района;Хворостова Лариса Викторовна (96,63 %) – Володарский сельсовет Жердевского района;Мешкова Елена Николаевна (93,98 %) – Моисеево-Алабушский сельсовет Уваровского района;Филатова Галина Сергеевна (92,21 %) – Красиловский сельсовет Петровского района;Стрыков Владилен Витальевич (91,29 %) – Верхнеспасский сельсовет Рассказовского районаТащилин Артём Юрьевич (89,66 %) – Бибиковский сельсовет Умётского района.На данных выборах были выдвинуто и зарегистрировано 22 кандидата:• 6 кандидатов от «Единой России»;• 5 кандидатов от ЛДПР;• 4 кандидата от КПРФ;• 7 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.Организацией дня голосования занимались 6 избирательных комиссий муниципальных образований (в том числе две территориальные избирательные комиссии с возложенными на них полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований) и 18 участковых избирательных комиссий.Территориальные избирательные комиссии и избирательная комиссия Тамбовской области осуществляли правовое и методическое сопровождение избирательной кампании. Для организаторов выборов было проведено три практических семинара, в том числе два для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.В день голосования для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса на избирательные участки прибыли 11 наблюдателей и 6 членов комиссий с правом совещательного голоса. Из 17 представителей – 16 от «Единой России».Средняя явка по всем сельсоветам составила 55,11 %, при этом самую высокую явку продемонстрировали избиратели Бибиковского сельсовета Уметского района – 68,02 %; самую низкую – избиратели Моисеево-Алабушского сельсовета Уваровского района – 46,23 %.Досрочно на прошедших выборах проголосовало 11 избирателей, что составило 0,33 % от принявших участие в выборах. В силу погодных условий, большого количества избирателей преклонного возраста и граждан с инвалидностью в ходе прошедших выборов процент проголосовавших вне помещения для голосования в среднем составил 15,03 % от общего числа избирателей, внесенных в список избирателей, или 27,28 % от числа принявших участие в голосовании. Самый высокий показатель – в Моисеево-Алабушском сельсовете Уваровского района – 17,9 % от общего числа избирателей (38,7 % от принявших участие в выборах); самый низкий в Бибиковском сельсовете Уметского района – 11,3 % (16,6 %) соответственно.



