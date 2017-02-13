День памяти воинов-интернационалистов Комментариев: 0

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В День памяти воинов-интернационалистов губернатор Александр Никитин обратился к участникам боевых действий в Афганистане, ветеранам локальных конфликтов, их родным и близким.



«Дорогие земляки! 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана, - говорится в обращении губернатора. - С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.



Жестокая война, длившаяся почти десять лет, стала большой трагедией для всей нашей страны. Наши ребята самоотверженно принимали участие в урегулировании вооруженных конфликтов и доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.



Но сегодня мы вспоминаем не только Афганистан. Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем нашим землякам, участвовавшим в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.



В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Сегодня все мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий и благодарим за мужество и порядочность.



Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и их семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья, веры в себя, в своих близких и друзей! А всем жителям области - спокойствия и мирного неба над головой!» 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В День памяти воинов-интернационалистов губернатор Александр Никитин обратился к участникам боевых действий в Афганистане, ветеранам локальных конфликтов, их родным и близким.«Дорогие земляки! 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана, - говорится в обращении губернатора. - С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.Жестокая война, длившаяся почти десять лет, стала большой трагедией для всей нашей страны. Наши ребята самоотверженно принимали участие в урегулировании вооруженных конфликтов и доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.Но сегодня мы вспоминаем не только Афганистан. Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем нашим землякам, участвовавшим в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Сегодня все мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий и благодарим за мужество и порядочность.Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и их семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья, веры в себя, в своих близких и друзей! А всем жителям области - спокойствия и мирного неба над головой!»



