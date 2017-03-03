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Открепительные удостоверения на выборах могут отменить
Сегодня, 10:09
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий отмену открепительных удостоверений для голосования на выборах различного уровня. По словам сенатора Андрея Клишаса, который внес документ, соответствующие изменения в законе были согласованы с Центризбиркомом, сообщает Клуб Регионов.
В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных удостоверений при голосовании на выборах. Автор поправок в действующее выборное законодательство сенатор Андрей Клишас сообщил, что нововведения были согласованы с Центризбиркомом.
«Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
По словам Клишаса, в случае принятия поправок проживающие не по месту регистрации граждане могут не позднее, чем за три дня до голосования, направить в Центр обработки обращений по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту пребывания. Данный Центр для сбора заявок будет создан ЦИКом.
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