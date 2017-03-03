Открепительные удостоверения на выборах могут отменить Комментариев: 0



В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных удостоверений при голосовании на выборах. Автор поправок в действующее выборное законодательство сенатор Андрей Клишас сообщил, что нововведения были согласованы с Центризбиркомом.



«Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни», – приводит слова сенатора РИА «Новости».



По словам Клишаса, в случае принятия поправок проживающие не по месту регистрации граждане могут не позднее, чем за три дня до голосования, направить в Центр обработки обращений по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту пребывания. Данный Центр для сбора заявок будет создан ЦИКом. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий отмену открепительных удостоверений для голосования на выборах различного уровня. По словам сенатора Андрея Клишаса, который внес документ, соответствующие изменения в законе были согласованы с Центризбиркомом, сообщает Клуб Регионов В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных удостоверений при голосовании на выборах. Автор поправок в действующее выборное законодательство сенатор Андрей Клишас сообщил, что нововведения были согласованы с Центризбиркомом.«Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни», – приводит слова сенатора РИА «Новости».По словам Клишаса, в случае принятия поправок проживающие не по месту регистрации граждане могут не позднее, чем за три дня до голосования, направить в Центр обработки обращений по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту пребывания. Данный Центр для сбора заявок будет создан ЦИКом.



