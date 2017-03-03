Элла Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра Комментариев: 0

Фото пресс-службы ЦИК России

Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров считает, что пришло время, когда муниципальный фильтр следует отменить вовсе. «Может быть, муниципальный фильтр и был необходим на время переходного периода от назначения к выборам губернаторов. Понятно, что это завуалированная форма сохранения на региональном и муниципальном уровнях одной партии у власти. Но на самом деле выглядит это довольно натянуто (особенно если вспомнить, как на выборах в Москве Сергей Собянин попросил депутатов поддержать Алексея Навального) и, как всякого подобного рода уловка, создает определенное отношение к избирательной системе вообще и к партиям, которые находятся у власти», – рассуждает он.



Глава ЦИКа Элла Памфилова одобрила идею корректировки муниципального фильтра на выборах губернаторов. Об этом она сообщила накануне на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который уже выступил с инициативой отмены фильтра для парламентских партий. Памфилова, слова которой приводит агентство городских новостей «Москва», сказала: «Я разделяю эту позицию, что нынешняя система, процедура применения фильтра, она явно, мягко говоря, несовершенна, поскольку она предполагает определенный произвольный подход, субъективный, и ставит партии в зависимость от административного ресурса и так далее. Поэтому в любом случае она требует серьезной корректировки».



В Кремле высказывания Памфиловой пока не прокомментировали, однако уже можно говорить о том, что в регионах, где в 2017 г. пройдут губернаторские выборы, пока не готовы к отмене или смягчению муниципального фильтра. Так, в Севастополе депутаты заксобрания отказались внести поправки ЛДПР, представители которой предлагали снизить фильтр с 10 до 6%.



Замруководителя представительства Фонда ИСЭПИ в Крыму Иван Кусов отмечает, что прямые выборы губернатора в Севастополе пройдут впервые и жесткий муниципальный фильтр поможет сократить процент ожидаемых провокаций, в том числе оградит выборы от технических кандидатов и кандидатов-спойлеров. Аргумент Зюганова о том, что кандидатов от парламентских партий следует освободить от сбора подписей, не кажется Кусову сильным: «Если партия парламентская, значит она пользуется поддержкой какой-то части населения и значит она должна быть представлена и на муниципальном уровне. Так что здесь вопрос как раз к работе партий, которые должны не только думские выборы активно отрабатывать». Председатель ЦИК России Элла Памфилова и лидер КПРФ Геннадий Зюганов с промежутком в несколько дней высказались за отмену сбора подписей на муниципальном уровне для кандидатов в губернаторы, сообщает Клуб Регионов Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров считает, что пришло время, когда муниципальный фильтр следует отменить вовсе. «Может быть, муниципальный фильтр и был необходим на время переходного периода от назначения к выборам губернаторов. Понятно, что это завуалированная форма сохранения на региональном и муниципальном уровнях одной партии у власти. Но на самом деле выглядит это довольно натянуто (особенно если вспомнить, как на выборах в Москве Сергей Собянин попросил депутатов поддержать Алексея Навального) и, как всякого подобного рода уловка, создает определенное отношение к избирательной системе вообще и к партиям, которые находятся у власти», – рассуждает он.Глава ЦИКа Элла Памфилова одобрила идею корректировки муниципального фильтра на выборах губернаторов. Об этом она сообщила накануне на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который уже выступил с инициативой отмены фильтра для парламентских партий. Памфилова, слова которой приводит агентство городских новостей «Москва», сказала: «Я разделяю эту позицию, что нынешняя система, процедура применения фильтра, она явно, мягко говоря, несовершенна, поскольку она предполагает определенный произвольный подход, субъективный, и ставит партии в зависимость от административного ресурса и так далее. Поэтому в любом случае она требует серьезной корректировки».В Кремле высказывания Памфиловой пока не прокомментировали, однако уже можно говорить о том, что в регионах, где в 2017 г. пройдут губернаторские выборы, пока не готовы к отмене или смягчению муниципального фильтра. Так, в Севастополе депутаты заксобрания отказались внести поправки ЛДПР, представители которой предлагали снизить фильтр с 10 до 6%.Замруководителя представительства Фонда ИСЭПИ в Крыму Иван Кусов отмечает, что прямые выборы губернатора в Севастополе пройдут впервые и жесткий муниципальный фильтр поможет сократить процент ожидаемых провокаций, в том числе оградит выборы от технических кандидатов и кандидатов-спойлеров. Аргумент Зюганова о том, что кандидатов от парламентских партий следует освободить от сбора подписей, не кажется Кусову сильным: «Если партия парламентская, значит она пользуется поддержкой какой-то части населения и значит она должна быть представлена и на муниципальном уровне. Так что здесь вопрос как раз к работе партий, которые должны не только думские выборы активно отрабатывать».



