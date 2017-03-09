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От муниципалов требуют наполнения бюджета

Вчера, 10:33
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От муниципалов требуют наполнения бюджетаГлава администрации области Александр Никитин потребовал от местных властей искать возможности для пополнения бюджета. Главной темой совещания 9 марта стали итоги исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов за 2016 год, задачи и перспективы на текущий год.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, вице-губернатор Дмитрий Зубков обратил внимание на такие проблемы, как: снижение доходов от аренды и продажи земли, низкие арендные ставки, неправильный подход к работе по легализации трудовых отношений, неэффективность налоговых льгот.

Глава региона Александр Никитин подчеркнул, что сверхважное значение имеет объективная картина земельной и имущественной базы. Необходимо провести инвентаризацию всех хозяйствующих субъектов и сделать реальную оценку земель. Для этого надо организовать эффективное межведомственное взаимодействие, провести верификацию налоговой базы, исключить нецелевое использование земель.

Привлекая на помощь оценщиков, хозяйствующие субъекты значительно снижают кадастровую стоимость земель через суды или по решению специальной комиссии при Росреестре. В ряде ситуаций заявители правы, поскольку во многих территориях кадастровая стоимость земель сильно завышена. Более 40 процентов заявлений удовлетворяется до суда, решением комиссии при Росреестре. "Искажения подходов к оценке земель в принципе не должно быть", - заявил губернатор. Что касается недобросовестной работы оценщиков, то мнение главы региона Александра Никитина и руководителя Следственного комитета РФ по Тамбовской области Александра Полшакова совпадают: если занимать жесткую принципиальную позицию, пользоваться судебными механизмами и привлекать оценщиков к ответственности, то результат будет другим.

Начальник налогового управления области Светлана Бабаева привела в пример эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления в прошлом году при пересмотре ставок налога на имущество: «Мы собрали 1 миллиард 600 миллионов рублей за очень короткое время, а собираемость составила 86 процентов – это самый лучший показатель по имущественным налогам в России (в среднем по стране - 68 процентов)». Она отметила, что только совместно с муниципалитетами можно «расшить» 780-миллионную задолженность физических лиц по имущественным налогам. Здесь нужна индивидуальная работа.

Говоря о резервах для доходной части бюджета, Бабаева обратила внимание на существование незарегистрированных 60 тысяч объектов капитального строительства (это 11 процентов от количества имеющихся в области объектов), а также на деятельность фирм-однодневок, которые не платят налоги.

Глава администрации области Александр Никитин указал на необходимость привлечения в регион обособленных подразделений. Открытие офисов, филиалов, представительств вне адреса нахождения юридического лица – обычная практика для расширяющихся фирм. Если созданные подразделения являются территориально обособленными, они несут обязанности по уплате налогов и сборов организации в регионах своего расположения.

Подводя итоги совещания, губернатор сказал, что ждет повышения налогового эффекта не только за счет наведения порядка в налоговых отношениях. Темой номер один является реализация новых инвестиционных проектов, создание рабочих мест, технологическая модернизация действующих предприятий.
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