QR-код ускорит процесс подведения итогов выборов в Тамбовской области Комментариев: 0



О технологическом новшестве на предстоящих выборах рассказывает председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров: «Новая технология QR-кода, в который преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, будет впервые использована в регионе на выборах в органы местного самоуправления 23 апреля 2017 года». 15 февраля 2017 года Центризбирком принял постановление № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода».



Технологию машиночитаемого кода (QR-кода), в который преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, планируется внедрить в 2017 году на большинстве избирательных участков, где будут проходить выборы. В настоящее время данные итоговых протоколов в ГАС «Выборы» вводятся вручную. По замыслу разработчиков, QR-код будет использоваться для преобразования результатов итоговых данных протоколов с каждого избирательного участка. После заполнения протокола в электронном виде на печать будет выведен QR-код, в котором будут отражены все данные протокола. QR-коды позволяют ускорить процедуру подведения итогов выборов и полностью исключить технические ошибки при формировании протоколов участковых избирательных комиссий, исключить повторный ввод протоколов в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», сделать избирательный процесс максимально прозрачным. Новая технология поможет сократить время введения протокола в ГАС «Выборы» в 8-10 раз.



В нашем регионе эта технология будет использована впервые 23 апреля 2017 года на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тамбовского района. В облизбиркоме уже состоялись первые практические занятия с организаторами выборов и IT-специалистами по применению технологии машиночитаемого кода. В Центризбиркоме отмечают, что главное достоинство QR-кода – это легкое распознавание любым смартфоном большого объема информации, включающей и текст, и цифры. В апреле на выборах в Тамбовской области будет опробован новый механизм передачи информации с бумажного носителя на электронный, который позволит значительно ускорить сроки подведения результатов выборов. Вместо того, чтобы вручную вводить данные об итогах голосования в "ГАС-Выборы", данные будут считываться с QR-кода.О технологическом новшестве на предстоящих выборах рассказывает председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров: «Новая технология QR-кода, в который преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, будет впервые использована в регионе на выборах в органы местного самоуправления 23 апреля 2017 года». 15 февраля 2017 года Центризбирком принял постановление № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода».Технологию машиночитаемого кода (QR-кода), в который преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, планируется внедрить в 2017 году на большинстве избирательных участков, где будут проходить выборы. В настоящее время данные итоговых протоколов в ГАС «Выборы» вводятся вручную. По замыслу разработчиков, QR-код будет использоваться для преобразования результатов итоговых данных протоколов с каждого избирательного участка. После заполнения протокола в электронном виде на печать будет выведен QR-код, в котором будут отражены все данные протокола. QR-коды позволяют ускорить процедуру подведения итогов выборов и полностью исключить технические ошибки при формировании протоколов участковых избирательных комиссий, исключить повторный ввод протоколов в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», сделать избирательный процесс максимально прозрачным. Новая технология поможет сократить время введения протокола в ГАС «Выборы» в 8-10 раз.В нашем регионе эта технология будет использована впервые 23 апреля 2017 года на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тамбовского района. В облизбиркоме уже состоялись первые практические занятия с организаторами выборов и IT-специалистами по применению технологии машиночитаемого кода. В Центризбиркоме отмечают, что главное достоинство QR-кода – это легкое распознавание любым смартфоном большого объема информации, включающей и текст, и цифры.



