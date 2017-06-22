Официальная позиция ЦИК России по «выдвижению кандидатов в Президенты» Комментариев: 0 ЦИК России 23 июня выступила с пояснениями относительно политической активности А.А. Навального.



В связи с поступающими в ЦИК России обращениями, касающимися ведения так называемых избирательных кампаний некоторыми физическими лицами как «кандидатами в Президенты» и организации «предвыборных» или «агитационных штабов», разъясняем следующее.



В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации не проводится. Очередные выборы Президента должны состояться в марте 2018 года. Решение о назначении данных выборов должно быть принято в декабре 2017 года. Таким образом, официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



Учитывая вышеизложенное, действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах. Кроме того, по имеющейся информации, 8 февраля 2017 года Навальный А.А. осужден по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации на 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 5 месяцев (приговор вступил в силу).



Следовательно, в настоящее время А.А. Навальный не обладает пассивным избирательным правом (пункт 32 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт 52 статьи 3 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»). Относительно отсутствия указанных ограничений в части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации следует отметить: Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом.



Установленные законом ограничения пассивного избирательного права в отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие и (или) особо тяжкие преступления были предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 10 октября 2013 года № 20-П).

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации Конституция Российской Федерации, как следует из ее статей 81 (часть 2) и 97 (часть 1), позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности.



Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что ограничение пассивного избирательного права и, соответственно, запрет занимать выборные публичные должности для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, как мера, направленная на предотвращение подрыва социальной поддержки и легитимности органов публичной власти, преследует конституционно значимые цели повышения конституционной ответственности и действенности принципов правового демократического государства, сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка, предупреждения криминализации власти.



В итоге ограничение пассивного избирательного права было признано соответствующим Конституции Российской Федерации, но отмечено, что такое ограничение не должно быть бессрочным. В последующем в закон были внесены изменения, которыми установлены сроки данного ограничения (10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет – за совершение особо тяжких преступлений). ЦИК России 23 июня выступила с пояснениями относительно политической активности А.А. Навального.В связи с поступающими в ЦИК России обращениями, касающимися ведения так называемых избирательных кампаний некоторыми физическими лицами как «кандидатами в Президенты» и организации «предвыборных» или «агитационных штабов», разъясняем следующее.В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации не проводится. Очередные выборы Президента должны состояться в марте 2018 года. Решение о назначении данных выборов должно быть принято в декабре 2017 года. Таким образом, официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Учитывая вышеизложенное, действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах. Кроме того, по имеющейся информации, 8 февраля 2017 года Навальный А.А. осужден по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации на 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 5 месяцев (приговор вступил в силу).Следовательно, в настоящее время А.А. Навальный не обладает пассивным избирательным правом (пункт 32 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт 52 статьи 3 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»). Относительно отсутствия указанных ограничений в части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации следует отметить: Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом.Установленные законом ограничения пассивного избирательного права в отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие и (или) особо тяжкие преступления были предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 10 октября 2013 года № 20-П).Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации Конституция Российской Федерации, как следует из ее статей 81 (часть 2) и 97 (часть 1), позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности.Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что ограничение пассивного избирательного права и, соответственно, запрет занимать выборные публичные должности для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, как мера, направленная на предотвращение подрыва социальной поддержки и легитимности органов публичной власти, преследует конституционно значимые цели повышения конституционной ответственности и действенности принципов правового демократического государства, сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка, предупреждения криминализации власти.В итоге ограничение пассивного избирательного права было признано соответствующим Конституции Российской Федерации, но отмечено, что такое ограничение не должно быть бессрочным. В последующем в закон были внесены изменения, которыми установлены сроки данного ограничения (10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет – за совершение особо тяжких преступлений).



