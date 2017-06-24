Губернаторам готовят кнут и пряник Комментариев: 0



Вопрос прорабатывается в том числе в основных стратегиях экономического развития страны, которые недавно были представлены президенту кабмином, ЦСР Алексея Кудрина и Столыпинским клубом Бориса Титова. Актуальность проблемы, по словам экспертов, обусловлена ярко выраженным дисбалансом межбюджетных отношений и в целом региональной политики: «все деньги – в Москве, все проблемы – в регионах». С этим связан высокий уровень дефицита региональных бюджетов и неуклонно растущий совокупный госдолг субъектов.



Вместе с тем недовольство межбюджетными отношениями открыто выражают в последнее время и главы экономически успешных территорий. В конце прошлого года глава Татарии Рустам Минниханов устроил демарш, публично выступив против «раскулачивания» богатых регионов в пользу бедных. Напомним, с 2017г. из собираемого налога на прибыль (20%), который является одним из основных источников доходов региональных бюджетов, в федеральный бюджет перечисляется не 2%, как прежде, а 3%. Разницу в 1% центр отдает дотационным субъектам.



Одновременно с Миннихановым недовольство существующей системой публично высказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По его словам, «к сокращению числа регионов-доноров ведет бюджетная политика, которая подталкивает регионы к дотационности и убивает у них желание развиваться».



Помимо дисбаланса межбюджетных отношений налицо значительная разница в уровне экономического развития и бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В этой связи подходы к каждой группе регионов должны быть адресными. Будет ли этот момент учтен в формируемой предвыборной программе основного кандидата, станет понятно осенью-зимой. Однако очевидно желание всех без исключения территорий оставить у себя как можно больше собираемых налогов и других доходов.



Чувствуя эти настроения, федеральный центр делает шаги навстречу губернаторам, не дожидаясь официального старта президентской кампании. Так, в четверг Путин потребовал перераспределить доходы от акцизов на топливо не в 2019г., как предлагал Минфин, а уже сейчас, добавив субъектам «хотя бы рубль, 50 копеек». В дальнейшем планируется вернуться к 100-процентному зачислению акцизных сборов в дорожные фонды регионов.



Вместе с тем от руководителей регионов требуют повышенной ответственности, фактически перекладывая на их плечи часть проблем федерального уровня. Это показала ситуация с мусорным полигоном в Балашихе, ликвидировать который Путин потребовал от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в месячный срок. Свалка была закрыта уже на следующее утро, однако даже неспециалистам понятно, что директивным методом копившиеся десятилетиями экологические проблемы не решить. Отходы в объеме 800 грузовиков в сутки, которые ранее направлялись на закрытый полигон «Кучино», просто распределили между четырьмя свалками в других районах Подмосковья. Первый из четырех мусоросжигательных заводов в регионе начнут строить не ранее 2018 г. Как стало известно на прошлой неделе, одной из ключевых тем президентской кампании может стать пересмотр межбюджетных отношений в пользу субъектов РФ. В предвыборной программе Владимира Путина, в случае его выдвижения на новый срок, важное место займет вопрос передачи регионам дополнительных полномочий с одновременным перераспределением средств, сообщает "Клуб регионов" Вопрос прорабатывается в том числе в основных стратегиях экономического развития страны, которые недавно были представлены президенту кабмином, ЦСР Алексея Кудрина и Столыпинским клубом Бориса Титова. Актуальность проблемы, по словам экспертов, обусловлена ярко выраженным дисбалансом межбюджетных отношений и в целом региональной политики: «все деньги – в Москве, все проблемы – в регионах». С этим связан высокий уровень дефицита региональных бюджетов и неуклонно растущий совокупный госдолг субъектов.Вместе с тем недовольство межбюджетными отношениями открыто выражают в последнее время и главы экономически успешных территорий. В конце прошлого года глава Татарии Рустам Минниханов устроил демарш, публично выступив против «раскулачивания» богатых регионов в пользу бедных. Напомним, с 2017г. из собираемого налога на прибыль (20%), который является одним из основных источников доходов региональных бюджетов, в федеральный бюджет перечисляется не 2%, как прежде, а 3%. Разницу в 1% центр отдает дотационным субъектам.Одновременно с Миннихановым недовольство существующей системой публично высказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По его словам, «к сокращению числа регионов-доноров ведет бюджетная политика, которая подталкивает регионы к дотационности и убивает у них желание развиваться».Помимо дисбаланса межбюджетных отношений налицо значительная разница в уровне экономического развития и бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В этой связи подходы к каждой группе регионов должны быть адресными. Будет ли этот момент учтен в формируемой предвыборной программе основного кандидата, станет понятно осенью-зимой. Однако очевидно желание всех без исключения территорий оставить у себя как можно больше собираемых налогов и других доходов.Чувствуя эти настроения, федеральный центр делает шаги навстречу губернаторам, не дожидаясь официального старта президентской кампании. Так, в четверг Путин потребовал перераспределить доходы от акцизов на топливо не в 2019г., как предлагал Минфин, а уже сейчас, добавив субъектам «хотя бы рубль, 50 копеек». В дальнейшем планируется вернуться к 100-процентному зачислению акцизных сборов в дорожные фонды регионов.Вместе с тем от руководителей регионов требуют повышенной ответственности, фактически перекладывая на их плечи часть проблем федерального уровня. Это показала ситуация с мусорным полигоном в Балашихе, ликвидировать который Путин потребовал от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в месячный срок. Свалка была закрыта уже на следующее утро, однако даже неспециалистам понятно, что директивным методом копившиеся десятилетиями экологические проблемы не решить. Отходы в объеме 800 грузовиков в сутки, которые ранее направлялись на закрытый полигон «Кучино», просто распределили между четырьмя свалками в других районах Подмосковья. Первый из четырех мусоросжигательных заводов в регионе начнут строить не ранее 2018 г.



