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Депутатами Тамбовской областной Думы захотели стать кандидаты от ЛДПР и "Единой России"
Вчера, 11:48
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В избирательной комиссии Тамбовской области 3 июля документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Тамбовской областной Думы по Мичуринскому одномандатному избирательному округу №11 подал Олег Морозов от ЛДПР. В этот же день документы для регистрации принес Константин Августюков от "Единой России".
Документы поступили в окружную избирательную комиссию Мичуринского одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва 3 июля 2017 года. Напомним, что выборы состоятся 10 сентября 2017 года.
Олег Винарьевич Морозов родился в 1962 году в Тамбове. В 1988 году он окончил Тамбовский институт химического мащиностроения, в настоящее время работает главным инженером в ИП Мананников Александр Николаевич.
Константин Владимирович Августюков родился в 1983 году в селе Мартовка Хабаровского района Алтайского края. В 2006 году окончил ГОУВПО "Алтайский государственный медицинский университет" Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию. В 2016 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет". В настоящее время работает врачом-хирургом хирургического отделения №1 ТОГБУЗ "Городская больница имени С.С. Брюхоненко г. Мичуринска".
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