Вымирание Ржаксинского района и перемены административного устройства Комментариев: 0





Но для меня эта земля особенная. Здесь родились и жили мои предки. Поэтому наблюдать за деградацией Ржаксинского района особенно страшно. Уже мои родители уехали из сельской местности в Тамбов. Почему? В далекие времена СССР молодежь не хотела работать в совхозах, не видя результатов своего труда. Молодым людям хотелось уехать в город, хорошо зарабатывать, получить жилье в городе, ходить в кино, на танцы, обзавестись семьей. Разумеется, жизнь в городе и сейчас и тогда была легче. Процесс обезлюдивания российского села начался не в путинской и не в ельцинской России. Этот процесс начался, когда Н.С. Хрущев выдал сельским жителям паспорта и они получили возможность относительно свободно перемещаться внутри СССР.



При сохранении текущей динамики население Ржаксинского района полностью исчезнет через 30 лет! Но до этого не дойдет. Район гораздо раньше будет упразднен. Как это произойдет? В районе может пройти референдум о вхождении в состав другого района, например, Рассказовского. Таким образом, можно будет сэкономить огромные бюджетные средства на содержание Ржаксинской районной администрации, которая в условиях такого катастрофического сокращения численности населения попросту не нужна. Управлять некем будет. Такой же сценарий ждет Гавриловский, Мучкапский, Токаревский, Уваровский, Уметский районы. Потому что эффективной бюрократии свойственны рациональность, прагматизм, экономия средств при достижении цели.



А какая должна быть цель у муниципальной, региональной или федеральной бюрократии? Достижение максимального блага для максимально широких слоев общества. А у нас получается иная картина. Дефицитные бюджетные средства идут не на строительство инфраструктуры территории, не на образование и здравоохранение, а на содержание бестолковой армии чиновников. Почему? Потому что Тамбовская область унаследовала административное деление со времен СССР. А этого государства давно нет, а административное деление осталось. Будь я губернатором или вице-губернатором по внутренней политике, то давно бы предложил Тамбовской областной думе обсудить и разработать проект нового административного деления субъекта, отвечающий современным экономическим, демографическим и политическим реалиям.



Когда тамбовские власти придут к осознанию необходимости изменения административных границ? Не знаю. Но это нужно делать в ближайшее время. Эта мера поможет сократить бюрократический аппарат, а значит, освободившиеся средства можно будет направить на строительство дорог, ФАПов, помощь фермерам, молодым семьям.



Стоит ли что-то говорить о главе Ржакинского района господине Козадаеве? Вряд ли. Он не прочитает эту статью. Он не станет Столыпиным или Петром I. Он просто вместе со всей администрацией должен уйти на пенсию, которую они себе обеспечили непосильным трудом на благо населения района. Могут ли они гордиться своей работой? Много наработали? А Вы съездите в Ржаксинский район и посмотрите сами. Ералаш баннеров -



Давно известно, когда семья большая и в ней рождаются дети, то семья счастлива, а когда в семье болеют и умирают люди, члены семьи уходят, то это неблагополучная семья. Ржаксинский район и большинство территорий Тамбовщины похожи на такие неблагополучные семьи.



Кстати, о ситуации в Ржаксинском районе меня попросили написать знакомые, которые часто ездят на рельсовом автобусе Тамбов-Обловка-Тамбов. Они были возмущены тем, что по маршруту следования курсирует всего один вагон, в котором многим приходиться ехать стоя из Тамбова до станции Сампур. Кроме того, этот рельсовый автобус не оборудован даже кондиционером и туалетом. Но это вопрос к «ППК «Черноземье».

Политолог Владислав Федоров Ржаксинский район – одна из многих депрессивных территорий Тамбовской области, которая мало отличается от других. Проблемы одинаковые повсеместно – непрофессионализм местной власти, нехватка налогооблагаемой базы, удаленность от крупных городов, старение населения, нехватка трудовых ресурсов и массовое переселение молодежи.Но для меня эта земля особенная. Здесь родились и жили мои предки. Поэтому наблюдать за деградацией Ржаксинского района особенно страшно. Уже мои родители уехали из сельской местности в Тамбов. Почему? В далекие времена СССР молодежь не хотела работать в совхозах, не видя результатов своего труда. Молодым людям хотелось уехать в город, хорошо зарабатывать, получить жилье в городе, ходить в кино, на танцы, обзавестись семьей. Разумеется, жизнь в городе и сейчас и тогда была легче. Процесс обезлюдивания российского села начался не в путинской и не в ельцинской России. Этот процесс начался, когда Н.С. Хрущев выдал сельским жителям паспорта и они получили возможность относительно свободно перемещаться внутри СССР.При сохранении текущей динамики население Ржаксинского района полностью исчезнет через 30 лет! Но до этого не дойдет. Район гораздо раньше будет упразднен. Как это произойдет? В районе может пройти референдум о вхождении в состав другого района, например, Рассказовского. Таким образом, можно будет сэкономить огромные бюджетные средства на содержание Ржаксинской районной администрации, которая в условиях такого катастрофического сокращения численности населения попросту не нужна. Управлять некем будет. Такой же сценарий ждет Гавриловский, Мучкапский, Токаревский, Уваровский, Уметский районы. Потому что эффективной бюрократии свойственны рациональность, прагматизм, экономия средств при достижении цели.А какая должна быть цель у муниципальной, региональной или федеральной бюрократии? Достижение максимального блага для максимально широких слоев общества. А у нас получается иная картина. Дефицитные бюджетные средства идут не на строительство инфраструктуры территории, не на образование и здравоохранение, а на содержание бестолковой армии чиновников. Почему? Потому что Тамбовская область унаследовала административное деление со времен СССР. А этого государства давно нет, а административное деление осталось. Будь я губернатором или вице-губернатором по внутренней политике, то давно бы предложил Тамбовской областной думе обсудить и разработать проект нового административного деления субъекта, отвечающий современным экономическим, демографическим и политическим реалиям.Когда тамбовские власти придут к осознанию необходимости изменения административных границ? Не знаю. Но это нужно делать в ближайшее время. Эта мера поможет сократить бюрократический аппарат, а значит, освободившиеся средства можно будет направить на строительство дорог, ФАПов, помощь фермерам, молодым семьям.Стоит ли что-то говорить о главе Ржакинского района господине Козадаеве? Вряд ли. Он не прочитает эту статью. Он не станет Столыпиным или Петром I. Он просто вместе со всей администрацией должен уйти на пенсию, которую они себе обеспечили непосильным трудом на благо населения района. Могут ли они гордиться своей работой? Много наработали? А Вы съездите в Ржаксинский район и посмотрите сами. Ералаш баннеров - официальный сайт района представления о территории не дает. Сможет ли потенциальный инвестор узнать интересующую информацию с этого сайта?Давно известно, когда семья большая и в ней рождаются дети, то семья счастлива, а когда в семье болеют и умирают люди, члены семьи уходят, то это неблагополучная семья. Ржаксинский район и большинство территорий Тамбовщины похожи на такие неблагополучные семьи.Кстати, о ситуации в Ржаксинском районе меня попросили написать знакомые, которые часто ездят на рельсовом автобусе Тамбов-Обловка-Тамбов. Они были возмущены тем, что по маршруту следования курсирует всего один вагон, в котором многим приходиться ехать стоя из Тамбова до станции Сампур. Кроме того, этот рельсовый автобус не оборудован даже кондиционером и туалетом. Но это вопрос к «ППК «Черноземье».



