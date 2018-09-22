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Кандидаты от ЛДПР выиграли губернаторские выборы
Сегодня, 09:18
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Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот проиграл выборы кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, который набрал 69,57% голосов. Во Владимирской области единоросска Светлана Орлова проиграла выборы Владимиру Сипягину, получившему 57,03%.
Разумеется, избранные губернаторы уже высказались о том, что они поддерживают политику президента Путина. Недовольство действующими губернаторами свидетельствует о чудовищных проблемах регионов, которые взорвались после объявления о повышении пенсионного возраста.
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