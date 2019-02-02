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Тамбов в числе самых коррумпированных городов России
Сегодня, 11:49
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Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года. Самыми коррупционными городами России стали: Махачкала, Нальчик и Владивосток.
Респондентам задавали три вопроса: скажите, Вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз?
После тройки коррупционных лидеров следуют такие города, как: Сочи (4), Хабаровск (5), Владикавказ (6), Санкт-Петербург (7), Брянск (8), Самара (9), Ростов-на-Дону (10), Екатеринбург (11), Саратов (12), Тамбов (13), Омск (14), Оренбург (15), Челябинск (16), Воронеж (17), Казань (18), Новосибирск (19), Чита (20), Краснодар (21), Пенза (22), Нижний Новгород (23), Уфа (24), Волгоград (25), Пермь (26), Москва (27), Иваново (28), Тольятти (29) и Киров (30).
Опрос проводился в 30 городах по методу личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.
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