Поклонник Шнурова действительно просил дать ход делу о клевете Комментариев: 0



В ответе тамбовской администрации на запрос Дождя говорится, что Никитин высказал свою «личную просьбу в качестве потерпевшего, зная о наличии неопровержимых доказательств вины». Также там подчеркнули, что просьба Никитина не связана с исполнением обязанностей губернатора региона и адресована «неопределенному кругу» людей, которые присутствовали на коллегии тамбовской прокуратуры 8 февраля. В прокуратуре эту ситуацию не комментировали.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ещё один поступок главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, который на встрече с сотрудниками региональной прокуратуры якобы попросил дать ход делу о клевете, ссылаясь на пристальное внимание Администрации президента (АП) РФ. Как сообщают



«То, что они являются инициаторами, — однозначно так быть не может. Это прерогатива лиц, которые этим занимаются», — подчеркнул Песков.



Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос тамбовского губернатора, просит предположительно прокурора Тамбовской области Владимира Торговченкова «согласовать» передачу в суд дела о клевете в адрес губернатора. Свою просьбу он подкрепляет тем, что данное дело якобы «стоит на контроле» Администрации президента.



Кстати, Сергей Шнуров часто в стихотворной форме реагирует на резонансные высказывания чиновников. Интересно напишет ли музыкант стихи о тамбовском губернаторе и неопределенном круге лиц, к которым он обращался? В администрации Тамбовской области подтвердили просьбу губернатора Александра Никитина о передаче в суд дела местного журналиста. Там отказались считать это давлением на органы прокуратуры, сообщает "Дождь" В ответе тамбовской администрации на запрос Дождя говорится, что Никитин высказал свою «личную просьбу в качестве потерпевшего, зная о наличии неопровержимых доказательств вины». Также там подчеркнули, что просьба Никитина не связана с исполнением обязанностей губернатора региона и адресована «неопределенному кругу» людей, которые присутствовали на коллегии тамбовской прокуратуры 8 февраля. В прокуратуре эту ситуацию не комментировали.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ещё один поступок главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, который на встрече с сотрудниками региональной прокуратуры якобы попросил дать ход делу о клевете, ссылаясь на пристальное внимание Администрации президента (АП) РФ. Как сообщают "Известия" , Песков согласился с тем, что соответствующие кураторы региона в Управлении по внутренней политике могут быть в курсе этого дела, но не более того.«То, что они являются инициаторами, — однозначно так быть не может. Это прерогатива лиц, которые этим занимаются», — подчеркнул Песков.Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос тамбовского губернатора, просит предположительно прокурора Тамбовской области Владимира Торговченкова «согласовать» передачу в суд дела о клевете в адрес губернатора. Свою просьбу он подкрепляет тем, что данное дело якобы «стоит на контроле» Администрации президента.



