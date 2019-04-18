Единороссы стали самыми богатыми депутатами Тамбовской облдумы Комментариев: 0



В собственности единоросса Тарабрина два участка (82 тыс. кв. м и 828 кв. м), дом (135,3 кв. м) и отдельное помещение (30,4 кв. м), Toyota Lexus 470. Доход супруги составил 242,6 тыс. рублей. У неё в собственности находится земельный пай и автомобиль БМВ X 3.



На втором месте по доходам Лидия Гурова («Единая Россия»), она заработала 76,7 млн рублей. В собственности у Гуровой земельный участок (613 кв. м), дом (45,9 кв. м), шесть квартир и два нежилых помещения. Автомобили: Mercedes Benz GL 500, Land Rover Discovery 4, Mercedes Benz Sprinter 515.



На третьем месте гендиректор ОАО «Агропроминвест» и АО «Экоойл» Сергей Максимов («Единая Россия»). Депутат заработал в прошлом году 37,5 млн рублей. Максимов владеет земельными участками площадью около 6 тыс. га.



Председатель Облдумы Евгений Матушкин в 2018 году заработал 4,2 млн рублей. В собственности у него два земельных участка, квартира, гараж, незавершенное строительство здания и автомобиль Toyota Fortuner.



Кстати, найти сведения о доходах тамбовских депутатов рядовому гражданину не просто. На официальном сайте облдумы эта информация находится в неожиданном месте... в разделе "структура" и далее "кадровое обеспечение". Возможно, стоит сделать отдельную вкладку на на заметном месте сайта?



Ранее стало известно Тамбовская областная Дума отметила 25-летие. В эти же дни стало известно содержание деклараций о доходах за 2018 год. Самая увесистая декларация о доходах у гендиректора ОАО «Мордовский элеватор» Виктора Тарабрина («Единая Россия»), он заработал 128,4 млн рублей.В собственности единоросса Тарабрина два участка (82 тыс. кв. м и 828 кв. м), дом (135,3 кв. м) и отдельное помещение (30,4 кв. м), Toyota Lexus 470. Доход супруги составил 242,6 тыс. рублей. У неё в собственности находится земельный пай и автомобиль БМВ X 3.На втором месте по доходам Лидия Гурова («Единая Россия»), она заработала 76,7 млн рублей. В собственности у Гуровой земельный участок (613 кв. м), дом (45,9 кв. м), шесть квартир и два нежилых помещения. Автомобили: Mercedes Benz GL 500, Land Rover Discovery 4, Mercedes Benz Sprinter 515.На третьем месте гендиректор ОАО «Агропроминвест» и АО «Экоойл» Сергей Максимов («Единая Россия»). Депутат заработал в прошлом году 37,5 млн рублей. Максимов владеет земельными участками площадью около 6 тыс. га.Председатель Облдумы Евгений Матушкин в 2018 году заработал 4,2 млн рублей. В собственности у него два земельных участка, квартира, гараж, незавершенное строительство здания и автомобиль Toyota Fortuner.Ранее стало известно о доходах тамбовских депутатов в Государственной Думе.



