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ФК «Тамбов» вновь проиграл в 1/16 финала Кубка России
Сегодня, 09:38
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Тамбовская команда в четвертый раз подряд выходит в 1/16 финала Кубка России. В 2015 году тамбовский клуб проиграл на этой же стадии самарским футболистам со счетом 2:3. Победитель нашей пары в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в паре «Авангард» (Курск) – «Краснодар».
По итогам сезона 2017/2018 самарский клуб вышел в РПЛ со второго места первенства ФНЛ. В настоящее время клуб занимает 12 место в РПЛ. Тренером «Крыльев Советов» является Андрей Тихонов, который недавно продлил контракт с клубом ещё на год.
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