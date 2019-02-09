Участник тамбовской «Лыжни России» хочет выступить на Олимпиаде Комментариев: 0

В Тамбове самым юным участником «Лыжни России» стал 3-летний Владимир Соловьев, а самым опытным участником гонки был 86-летний Николай Скороходов. 9 февраля в лыжном празднике в Тамбове приняли участие около 6 тысяч человек. В 2019 году соревнования проходят в 37-й раз, впервые они состоялись в 1982 году. Мероприятие объединяет профессиональных лыжников и увлеченных любителей.



В этом году в Тамбовской области «Лыжня России» проходила в 15 раз. Для участников разных возрастов было предусмотрено три дистанции – 1,5, 3 и 5 км. Самые сильные спортсмены выступали в категориях от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет.



Один из тамбовчан рассказал, что планирует выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине за сборную Зимбабве. В этом сезоне тамбовский лыжник-любитель уже проехал более 700 километров на лыжах. «Мотивацию поддерживать себя в хорошей физической форме, улучшать технику не трудно, если осознаешь, что тебя ждет Олимпиада. На лыжах я с 8 лет, но за сборную России не выступал, потому что я уделял мало внимания лыжному спорту. Да и с лыжным спортом в Тамбовской области очень туго. Трасс мало, а готовят их энтузиасты. Власти Тамбовской области уделяют внимание игровым видам спорта, но забывают о циклических. Лыжники и бегуны у нас обделены вниманием и ресурсами. Поэтому теперь, когда я не зависим от спортивных чиновников, я могу сделать реальные шаги к осуществлению мечты выступить на зимней Олимпиаде. «Лыжня России» в Тамбове была неплохо организована, люди старались», - рассказал один из тамбовских лыжников.









Некоторые участники соревнований предлагают перенести «Лыжню России» из Парка «Дружба» на Бокинские пруды. На территории замершего водоема можно сделать трассу шире и длиннее. В Тамбове самым юным участником «Лыжни России» стал 3-летний Владимир Соловьев, а самым опытным участником гонки был 86-летний Николай Скороходов. 9 февраля в лыжном празднике в Тамбове приняли участие около 6 тысяч человек. В 2019 году соревнования проходят в 37-й раз, впервые они состоялись в 1982 году. Мероприятие объединяет профессиональных лыжников и увлеченных любителей.В этом году в Тамбовской области «Лыжня России» проходила в 15 раз. Для участников разных возрастов было предусмотрено три дистанции – 1,5, 3 и 5 км. Самые сильные спортсмены выступали в категориях от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет.Один из тамбовчан рассказал, что планирует выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине за сборную Зимбабве. В этом сезоне тамбовский лыжник-любитель уже проехал более 700 километров на лыжах., - рассказал один из тамбовских лыжников.Некоторые участники соревнований предлагают перенести «Лыжню России» из Парка «Дружба» на Бокинские пруды. На территории замершего водоема можно сделать трассу шире и длиннее.



