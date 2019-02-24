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ХК «Тамбов» лишился тренера
Главный тренер команды - Андрей Алексеевич Лунёв, а также тренеры клуба - Валерий Андреевич Олейник и Борис Петрович Стрыков - подали в отставку. Исполнять обязанности главного тренера будет тренер вратарей - Андрей Васильевич Шутов. На официальном сайте размещены слова благодарности за вклад в развитие команды. В завоевание Кубка Федерации-2018.
Регулярный чемпионат ВХЛ тамбовский клуб закончил на 23 месте из 29 с отрицательной разницей забитых и пропущенных шайб 123:153. В последней игре ХК "Тамбов" проиграл пензенскому "Дизелю".
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