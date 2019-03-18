ФК "Тамбов" потребует огромных денег на РФПЛ Комментариев: 0



О завершающем этапе реконструкции футбольного стадиона «Спартак» в Тамбове рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.



- Перед тренерским штабом футбольного клуба «Тамбов» поставлена конкретная задача: по итогам первенства занять первое или второе место для прямого перехода в российскую футбольную премьер-лигу. И я полностью уверен, что эта задача будет выполнена. В связи с этим, сегодня особенно актуальным остаётся вопрос о допуске стадиона «Спартак» для принятия матчей такого высокого уровня, - говорит Арсен Габуев.



В первую очередь, речь идёт о соблюдении требований безопасности спортивного объекта и вместимости стадиона. Оба эти вопроса областное руководство сегодня активно решает.



В частности, продолжение реконструкции стадиона обсуждали на недавней встрече губернатор Александр Никитин и министр спорта РФ Павел Колобков. Министр поддержал стремление региональных властей привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями. По программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов безвозмездно будет передано оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак». Его ориентировочная стоимость составляет 150 миллионов рублей.



- Документы уже подписаны. Теперь мы должны доставить это оборудование в Тамбов и смонтировать. Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская футбольная премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - отметил Арсен Габуев.



Активно прорабатывается и вопрос по количеству посадочных мест на стадионе. По словам вице-губернатора, сейчас разработан проект реконструкции трибун северной части стадиона. Работы будут проведены в рамках региональной инвестиционной программы. Их ориентировочная стоимость составит около 115 миллионов рублей.



Если какой-то из этапов работ затянется (процедура торгов, демонтаж или монтаж оборудования), то первые домашние матчи команда вынуждена будет провести на резервном стадионе. Согласно требованиям РФПЛ, это может быть лишь стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу. «Тамбову» подходят два стадиона, находящихся в соседних регионах страны, - в Саранске и Волгограде. По словам президента команды, сейчас готовится заявка и рассматриваются условия, которые будут предложены тамбовскому клубу в каждом конкретном случае.



- Сколько будет стоить аренда стадиона, какая сопутствующая инфраструктура будет предложена команде и нашим соперникам, как будет организована доставка болельщиков. В профессиональном спорте мелочей не бывает, и сейчас мы прорабатываем все детали. Выберем тот вариант, который будет для нас экономически более выгодным, - сказал Арсен Габуев. Задолго до завершения первенства ФНЛ понятно, что ФК "Тамбов", идущий на первом месте в чемпионате, потребует огромных средств для "поддержания штанов" в РФПЛ. Потянет ли одна из беднейших областей в ЦФО такое обременение?О завершающем этапе реконструкции футбольного стадиона «Спартак» в Тамбове рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.- Перед тренерским штабом футбольного клуба «Тамбов» поставлена конкретная задача: по итогам первенства занять первое или второе место для прямого перехода в российскую футбольную премьер-лигу. И я полностью уверен, что эта задача будет выполнена. В связи с этим, сегодня особенно актуальным остаётся вопрос о допуске стадиона «Спартак» для принятия матчей такого высокого уровня, - говорит Арсен Габуев.В первую очередь, речь идёт о соблюдении требований безопасности спортивного объекта и вместимости стадиона. Оба эти вопроса областное руководство сегодня активно решает.В частности, продолжение реконструкции стадиона обсуждали на недавней встрече губернатор Александр Никитин и министр спорта РФ Павел Колобков. Министр поддержал стремление региональных властей привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями. По программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов безвозмездно будет передано оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак». Его ориентировочная стоимость составляет 150 миллионов рублей.- Документы уже подписаны. Теперь мы должны доставить это оборудование в Тамбов и смонтировать. Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская футбольная премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - отметил Арсен Габуев.Активно прорабатывается и вопрос по количеству посадочных мест на стадионе. По словам вице-губернатора, сейчас разработан проект реконструкции трибун северной части стадиона. Работы будут проведены в рамках региональной инвестиционной программы. Их ориентировочная стоимость составит около 115 миллионов рублей.Если какой-то из этапов работ затянется (процедура торгов, демонтаж или монтаж оборудования), то первые домашние матчи команда вынуждена будет провести на резервном стадионе. Согласно требованиям РФПЛ, это может быть лишь стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу. «Тамбову» подходят два стадиона, находящихся в соседних регионах страны, - в Саранске и Волгограде. По словам президента команды, сейчас готовится заявка и рассматриваются условия, которые будут предложены тамбовскому клубу в каждом конкретном случае.- Сколько будет стоить аренда стадиона, какая сопутствующая инфраструктура будет предложена команде и нашим соперникам, как будет организована доставка болельщиков. В профессиональном спорте мелочей не бывает, и сейчас мы прорабатываем все детали. Выберем тот вариант, который будет для нас экономически более выгодным, - сказал Арсен Габуев.



