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» » » ФК «Тамбов» приближается к чемпионству

ФК «Тамбов» приближается к чемпионству

Сегодня, 15:56
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ФК «Тамбов» приближается к чемпионству

ФК «Тамбов» со счетом 1-0 обыграл на выезде подмосковный «Чертаново». Тамбовский клуб с 57 очками занимает первое место в чемпионате ФНЛ, опережая «Томь» на 6 очков.

До завершения турнира командам осталось сыграть ещё 10 матчей, поэтому ФК «Тамбов» может не хватить запаса очков на финише чемпионата. Наиболее опасными соперниками станут «Авангард», «Сочи» и «Томь», которые занимают верхние строчки чемпионата.

Если ФК «Тамбов» займет 1-2 места в турнире, то выйдет в РФПЛ. Накануне исторического события мнения тамбовчан разделились. Разумеется, любители футбола хотят увидеть ведущие клубы России в Тамбове, но затраты на содержание команды в РФПЛ будут значительно превышать финансирование в ФНЛ.
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