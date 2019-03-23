Заболеваемость корью в Тамбовской области выше среднероссийской 0 Заболеваемость корью в Тамбовской области на 28 процентов превышает среднероссийский показать за 2018 год. В прошлом году в Тамбовской области было выявлено 25 случаев кори.

В Мичуринске две недели не работает хлебозавод 0 ОАО «Мичуринский хлебозавод» сменит собственника, чтобы перезапустить производство и расплатиться по долгам по зарплате. 25 марта состоялась встреча городского руководства с директором предприятия Леонидом Павловским.

ФК «Тамбов» приближается к чемпионству 0 ФК «Тамбов» со счетом 1-0 обыграл на выезде подмосковный «Чертаново». Тамбовский клуб с 57 очками занимает первое место в чемпионате ФНЛ, опережая «Томь» на 6 очков.

В Тамбове водитель Lexus не уступил дорогу 0 В Тамбове 23 марта около девяти часов утра на улице Свободной в водитель автомобиля «Lexus LX» при повороте налево, столкнулся с отечественным автомобилем.

Тяжелобольные пациенты смогут получать лечение дома 0 В Тамбове прошла научно-практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи.

В ближайшие годы власти планируют построить новый «Тамбов» 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев в ходе пресс-конференции озвучил планы региональных властей по стимулированию масштабного жилищного строительства.

Жители Инжавинского района: «Пейте воду, но Вы держитесь?» 0 Жители Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу по вопросу качества водоснабжения рабочего поселка Инжавино.

В Тамбове построят поликлинику за 1,6 млрд. рублей 0 Уже в этом году на территории северной части города Тамбова планируют приступить к строительству новой поликлиники, которая сможет принимать до 840 пациентов в смену.

Жители города потребовали распустить Тамбовскую городскую Думу 0 Сегодня в Тамбове в Рассказовском сквере состоялся митинг КПРФ под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!».

По типу бараков планируют строить жилье для детей сирот 0 В Тамбовской области в 2019 году для обеспечения жильем детей-сирот по типовым проектам планируют построить деревянные быстровозводимые дома.

Сокращаются объемы промышленного производства 0 В январе-феврале 2019 г. индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-февраля 2018 г. составил 97,8%, - сообщает Тамбовстат.

Депутаты гордумы в очередной раз себя премировали 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы среди прочего в честь 25-летия Тамбовской городской Думы народные избранники приняли решение о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове.

В районе драмтеатра сократили количество мест для парковки автомобилей 0 На днях в районе драматического театра на ул. Интернациональная в городе Тамбове установили дорожные знаки «Остановка запрещена».

Власти Жердевки предложили решить проблему подтопления домов их отселением 0 Депутат местного сельсовета Сергей Кожевников обратился в администрацию города Жердевки Тамбовской области с просьбой принять все возможные меры по недопущению подтопления домов и хозяйственных построек на улицах города.

В центре Тамбова в ДТП пострадали две пассажирки иномарок 0 В Тамбове 22 марта на улице Советской водитель автомобиля «Тойота Королла», совершая поворот налево, столкнулся с «Форд Фокус». В результате ДТП травмы получили две женщины.

Начата доследственная проверка по факту смерти студентки 0 Начата доследственная проверка по факту смерти студентки педагогического колледжа.

Тамбовский суд вынес приговор по убийству водителя грузовика 0 Виновные в разбойном нападении и убийстве водителя большегруза в Тамбовской области получили длительные сроки лишения свободы.

Зять Тамары Плетневы фигурант уголовного дела 0 В федеральных СМИ «Электронная газета «Век» опубликована статья «Как из аграриев Ершовых масло выдавливали» про уголовное дело возбужденным следственным управлением СКР по Тамбовской области в 2017 г. по ст. 159 ч.4 (мошенничество) и ст.199 ч. 4 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ в отношении ООО

Вклады тамбовчан превышают кредиты на 15,2 млрд рублей 0 Вклады жителей Тамбовской области в январе 2019 года увеличились на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 91,8 млрд рублей. Сбережения населения на 15,2 млрд рублей превысили ссудную задолженность тамбовчан перед банками.