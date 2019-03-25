Мошенники украли 90 тысяч рублей у трех тамбовчанок 0 Мошенники похитили у жительницы Моршанского района 60 тысяч рублей. Неизвестные звонили с номера телефона 88002006696.

Декларацию о доходах физических лиц нужно подать до 30 апреля 0 До завершения декларационной кампании 2019 года осталось 34 дня. Подать декларацию о доходах нужно до 30 апреля. В Тамбове налоговая инспекция расположена по адресу: бульвар Строителей, д. 4.

В Тамбове бюрократы сыграют со звездами футбола 0 В Тамбове 30 марта в крытом футбольном манеже состоится дружеский матч между командой администрации Тамбовской области и командой «Забей».

Липчане представили инвестиционной потенциал области в Австрии 0 Липецкая делегация в Вене приняла участие в пленарном заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в рамках Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ 0 Липецкая область заняла шестое место в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ.

Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет? 0 Тамбовская область – аутсайдер по площади расселяемого аварийного жилья и объемам распределяемых на эти цели средств из федерального бюджета. В Тамбовской области в 2019 – 2021 годах предусмотрено расселить всего 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Поступило сообщение о минировании здания ТЦ «Ашан» 0 Вчера в Тамбове поступило второе сообщение о минировании объекта, в этот раз здания ТЦ «Ашан».

Бездействие властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского 0 Житель города Владислав Горин на днях в социальной сети «Вконтакте» в группе «БТ» опубликовал пост с фотографией строительства торгового павильона на территории сквера им. В. Володарского в городе Тамбове.

Новый рекорд по автокредитованию 0 В России доля кредитных автомобилей выросла с 54% в январе до 59% в феврале 2019 г., подсчитало Национальное бюро кредитных историй. Это новый рекорд.

Австрийцы смогут вкусить больше тамбовских продуктов 0 Тамбовская область способна продавать в Австрию сельхозпродукцию премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России. Об этом сообщили тамбовчане в ходе встречи с австрийской стороной, которая состоялась в Вене.

Жители Тамбовской области взяли в январе 565 ипотечных кредитов 0 За первый месяц 2019 года в Тамбовской области было выдано 565 ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Общая сумма ипотечных кредитов составила 1 миллиард рублей, превысив показатель аналогичного периода 2018 года на 23,7%.

Тамбовская теплоэнергетическая компания: банкротство и уголовные дела 0 В отношении одного из сотрудников обанкротившейся «Тамбовской теплоэнергетической компании» (ТТК) возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

В Уметском районе в поле убили женщину 0 В суд передано дело о жестоком убийстве 40-летней жительницы Уметского района. В совершении убийства подозревают 58-летнего мужчину.

Из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуирован завод «Комсомолец» 0 Портал lifetambov сообщает, что в Тамбове эвакуированы сотрудники завода «Комсомолец» из-за сообщения неизвестного о заложенной бомбе на предприятии.

В Тамбове пожилая женщина пострадала в ДТП на Мичуринской 0 В Тамбове вечером 25 марта на улице Мичуринской водитель автомобиля «Hyundai Accent» сбила женщину 1948 года рождения.

Жители Тамбова планируют организовать сбор подписей за досрочные выборы 0 На прошлой неделе жители города Тамбова начали кампанию по роспуску Тамбовской городской Думы, которая, по их мнению, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан.

В Тамбове разваливаются дороги, которые ещё на гарантии 0 Несколько лет назад капитально была отремонтирована дорога по ул. Юрия Гагарина, которая в настоящее время пошла по швам.

Сегодня пройдет рейд по вопросам безопасности пешеходов 0 Сегодня на территории Тамбовской области сотрудники ДПС проведут массовые профилактические мероприятия, направленные на безопасность пешеходов.

Ржаксинские родители школьников вынуждены самостоятельно возить детей в школу 0 История с прекращением доставки детей в одну из школ Ржаксинского района продолжает развиваться. Администрация Ржанскинского района достигла договорённости с родителями о самостоятельном подвозе детей к школе.

Заболеваемость корью в Тамбовской области выше среднероссийской 0 Заболеваемость корью в Тамбовской области на 28 процентов превышает среднероссийский показать за 2018 год. В прошлом году в Тамбовской области было выявлено 25 случаев кори.