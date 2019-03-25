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В Тамбове бюрократы сыграют со звездами футбола
Сегодня, 13:29
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В Тамбове 30 марта в крытом футбольном манеже состоится дружеский матч между командой администрации Тамбовской области и командой «Забей», составленной из звезд российского футбола, эстрады и шоу-бизнеса, сообщает пресс-служба ФК "Тамбов". Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.
В составе команды «Забей» в Тамбов приедут такие выдающиеся мастера футбола, как Дмитрий Ананко, Юрий Ковтун, Александр Мостовой, Вагиз Хидиятуллин, Игорь Корнеев, известные актеры и звезды эстрады - Алексей Маклаков, Алексей Глызин, Алексей Иващенко, Арташес Саркисян, Николай Буров, Александр Вулых и многие другие. «Матч звезд» пройдет в формате двух таймов по 30 минут.
Вход на трибуны манежа будет свободным! Кроме того, непосредственно перед началом матча 29-го тура Олимп-Первенства России «Тамбов» - «Луч» на втором этаже холла манежа состоится автограф - и фотосессия с участием приглашенных звезд.
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