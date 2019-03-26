В Тамбове во второй раз пройдет полумарафон Комментариев: 0



В забеге на дистанцию 21,1 км могут участвовать все желающие старше 18 лет, 10 км — старше 16 лет, 3 км — старше 10 лет, в детском забеге участвуют дети от 3 до 10 лет включительно.



Для допуска к соревнованиям и получения стартового пакета необходимо предоставить следующие документы:

Оригинал удостоверения личности.

Оригинал медицинской справки, выданной не ранее 12.11.2018 и содержащей печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по бегу на выбранную или большую дистанцию. Копия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала. Медицинская справка, представленная для получения стартового пакета, не возвращается.

Подписанное заявление участника.

Для льготной категории граждан — документ, подтверждающий льготу.



Для участников в возрасте до 18 лет — подписанный оригинал согласия родителей (законного представителя) на участие в забеге на выбранную дистанцию. Также необходимо личное присутствие при получении стартового пакета одного из родителей (законного представителя), который обязан представить: паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя и содержащий отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте родителя отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего личность опекуна, или иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя несовершеннолетнего участника.



Онлайн-регистрация на мероприятие открыта на В Тамбове 12 мая состоится полумарафон. Регистрация участников открыта. В этом году Тамбов будет принимать спортсменов — любителей и профессионалов со всей России уже во второй раз. Участникам доступны три дистанции на выбор: 21,1 км, 10 км, 3 км, а для детей состоится забег на 500 м. Маршрут соревнований пройдет по городской набережной, вдоль зеленых берегов реки Цны — в самом живописном месте города.В забеге на дистанцию 21,1 км могут участвовать все желающие старше 18 лет, 10 км — старше 16 лет, 3 км — старше 10 лет, в детском забеге участвуют дети от 3 до 10 лет включительно.Для допуска к соревнованиям и получения стартового пакета необходимо предоставить следующие документы:Оригинал удостоверения личности.Оригинал медицинской справки, выданной не ранее 12.11.2018 и содержащей печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по бегу на выбранную или большую дистанцию. Копия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала. Медицинская справка, представленная для получения стартового пакета, не возвращается.Подписанное заявление участника.Для льготной категории граждан — документ, подтверждающий льготу.Для участников в возрасте до 18 лет — подписанный оригинал согласия родителей (законного представителя) на участие в забеге на выбранную дистанцию. Также необходимо личное присутствие при получении стартового пакета одного из родителей (законного представителя), который обязан представить: паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя и содержащий отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте родителя отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего личность опекуна, или иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя несовершеннолетнего участника.Онлайн-регистрация на мероприятие открыта на этой странице и завершится в 20:00 7 мая 2019 года или по достижении лимита участников. Дополнительная регистрация на Мероприятие будет открыта во время предварительной выдачи стартовых пакетов 10-11.05.2019, если на момент закрытия электронной регистрации 07.05.2019 не было достигнуто максимальное число участников Мероприятия.



