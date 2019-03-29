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ФК «Тамбов» набрал 60 очков в чемпионате
Сегодня, 10:38
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ФК "Тамбов" обыграл в домашнем матче команду "Луч" из Владивостока. 30 марта в футбольном манеже 1500 зрителей были свидетелями победы тамбовчан со счетом 2-1.
Фото пресс-службы ФК "Тамбов"
Первый гол на 48 минуте забил игрок "Луча" Руслан Гордиенко. Отыгрались тамбовчане на 75 минуте, гол забил Хасан Мамтов. На 85 минуте победным мячом отметился Андрей Мурнин.
До завершения чемпионата ФНЛ осталось девять матчей. 7 апреля ФК "Тамбов" сыграет на выезде с "Томью", а 13 апреля дома с "Сочи".
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