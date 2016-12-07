Под Мичуринском «Газель» помяла «ВАЗ» Комментариев: 0



Обоих автомобилистов доставили в Мичуринскую центральную городскую больницу.











В этот же день в Сосновском районе под колеса автомобиля попал пешеход. В 15.30 в селе Верхняя Ярославка на улице Советской 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214» сбил 25-летнюю девушку.



Пешеход получила телесные повреждения. От вызова медиков она отказалась, но уже дома почувствовала недомогание. На попутном транспорте ее доставили в Сосновскую центральную районную больницу, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области Два водителя с телесными повреждениями госпитализированы в больницу после ДТП под Мичуринском. Вчера, 6 декабря, в восемь часов вечера на 3 километре автодороги «Мичуринск-Кочетовка 5» 43-летний водитель «Газели», двигаясь с небезопасной скоростью, не соответствующей погодным условиям, выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный «ВАЗ-2107», которым управлял 54-летний мужчина.Обоих автомобилистов доставили в Мичуринскую центральную городскую больницу.В этот же день в Сосновском районе под колеса автомобиля попал пешеход. В 15.30 в селе Верхняя Ярославка на улице Советской 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214» сбил 25-летнюю девушку.Пешеход получила телесные повреждения. От вызова медиков она отказалась, но уже дома почувствовала недомогание. На попутном транспорте ее доставили в Сосновскую центральную районную больницу, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.



