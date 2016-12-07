Тамбовчанин украл детскую коляску для своего ребенка Комментариев: 0



Сотрудниками уголовного розыска был проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские обошли близлежащие дома и установили причастность к краже 27-летнего неработающего местного жителя. Мужчину опросили по месту жительства, где он и сознался в краже. Он пояснил, что украл коляску для своего ребенка. Предварительная сумма ущерба составляет 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.



По данному факту проводится проверка. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские Тамбова раскрыли кражу детской коляски. С сообщением о похищении в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что как всегда после прогулки с ребенком оставила коляску в подъезде, откуда она через 3 часа исчезла.Сотрудниками уголовного розыска был проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские обошли близлежащие дома и установили причастность к краже 27-летнего неработающего местного жителя. Мужчину опросили по месту жительства, где он и сознался в краже. Он пояснил, что украл коляску для своего ребенка. Предварительная сумма ущерба составляет 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.По данному факту проводится проверка. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



