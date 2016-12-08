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На трассе М6 автобус наехал на «КамАЗ»
8 декабря 2016
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Крупная авария произошла вчера вечером в Знаменском районе. На трассе М6 «Каспий» не поделили дорогу автобус «HIGER KL Q6129Q» и «КамАЗ» с прицепом.
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 44-летний водитель пассажирского транспорта не учел дистанцию до двигавшегося впереди грузовика. После столкновения с прицепом «КамАЗа» автобус вылетел в кювет.
Его водителя с различными травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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