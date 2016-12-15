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Тамбовчанин сдавал угнанные машины в «авторазборку»
15 декабря 2016
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В областном центре задержан 24-летний молодой человек, подозреваемый в мошенничестве. Через Интернет он договаривался с владельцами машин о встрече, садился за руль, чтобы проверить автомобиль, и таким образом совершал угон.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в одном случае после проверки машины он пообещал хозяину вернуться и заплатить оговоренную сумму, а в другом - просто уехал. Оба угнанных автомобиля - ВАЗ-21099 и 2108 – были сданы в пункты авторазборки, где полицейские их обнаружили и изъяли.
В отношении подозреваемого по фактам мошенничеств было возбуждено два уголовных дела. На период следственных действий молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. В процессе расследования устанавливаются другие факты мошеннического завладения транспортными средствами у жителей региона.
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