Тамбовчанин сдавал угнанные машины в «авторазборку» Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в одном случае после проверки машины он пообещал хозяину вернуться и заплатить оговоренную сумму, а в другом - просто уехал. Оба угнанных автомобиля - ВАЗ-21099 и 2108 – были сданы в пункты авторазборки, где полицейские их обнаружили и изъяли.



В отношении подозреваемого по фактам мошенничеств было возбуждено два уголовных дела. На период следственных действий молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. В процессе расследования устанавливаются другие факты мошеннического завладения транспортными средствами у жителей региона. В областном центре задержан 24-летний молодой человек, подозреваемый в мошенничестве. Через Интернет он договаривался с владельцами машин о встрече, садился за руль, чтобы проверить автомобиль, и таким образом совершал угон.Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в одном случае после проверки машины он пообещал хозяину вернуться и заплатить оговоренную сумму, а в другом - просто уехал. Оба угнанных автомобиля - ВАЗ-21099 и 2108 – были сданы в пункты авторазборки, где полицейские их обнаружили и изъяли.В отношении подозреваемого по фактам мошенничеств было возбуждено два уголовных дела. На период следственных действий молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. В процессе расследования устанавливаются другие факты мошеннического завладения транспортными средствами у жителей региона.



