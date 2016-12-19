В Моршанском районе 23-летняя девушка порезала сожителя Комментариев: 0



Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили нож со следами пальцев рук. Как выяснилось, на парня напала его 23-летняя сожительница. Между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве. У девушки не хватило словесных аргументов, и она взялась за нож.



Подозреваемую доставили в полицию, где она и дала признательные показания. Сейчас, по информации областного УМВД, в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вечером 18 декабря в отдел полиции «Моршанский» обратился фельдшер скорой помощи, который рассказал, что в селе Агласово Моршанского района было совершено нападение на 24-летнего молодого человека. У него было проникающее ножевое ранение грудной клетки. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу.Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили нож со следами пальцев рук. Как выяснилось, на парня напала его 23-летняя сожительница. Между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве. У девушки не хватило словесных аргументов, и она взялась за нож.Подозреваемую доставили в полицию, где она и дала признательные показания. Сейчас, по информации областного УМВД, в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



