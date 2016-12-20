Молодые водители попали в ДТП Комментариев: 0



В тот же день в Моршанском районе водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» 1996 года рождения не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗ-33106». В результате столкновения водитель Митсубиши Лансер» получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».



В Тамбовском районе 20 декабря на 11 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» девушка 1995 года рождения, управлявшая автомобилем «Лада-211340» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «УАЗ-31512». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-211340» с сотрясением головного мозга и переломом носа была доставлена в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки города Тамбова».В тот же день в Моршанском районе водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» 1996 года рождения не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗ-33106». В результате столкновения водитель Митсубиши Лансер» получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».



