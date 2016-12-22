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Авария на тамбовской трассе лишила жизни пешехода
Вчера, 15:15
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47-летний мужчина стал жертвой ДТП в Кирсановском районе. По данным областной Госавтоинспекции, 24 декабря в 18.25 на 85 километре автодороги «Тамбов-Пенза» при переходе проезжей части его сбил грузовой автомобиль «SCANIA 969» под управлением 49-летнего водителя, двигавшийся со стороны Пензы по направлению к Тамбову.
От полученных травм пешеход, житель Бондарского района, скончался на месте.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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