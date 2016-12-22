Три человека разбились в ДТП под Моршанском Комментариев: 0



Как сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, в 7.30 на 123 километре трассы «Тамбов-Шацк» «Лада Калина», которой управлял 20-летний водитель, житель Пичаевского района, по неустановленной причине выехала на встречную полосу, где затем врезалась во встречный «ВАЗ-211540». За рулем второго автомобиля находился 42-летний житель Рязанской области.



От сильного лобового удара оба водителя погибли. Третьей жертвой аварии стала 45-летняя женщина – мать водителя «Лады Калины». В момент столкновения она находилась на переднем пассажирском сиденье.



Причины ДТП и обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Печальные новости пришли сегодня из Моршанского района. В аварии с участием двух «ВАЗов» погибли три человека.Как сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, в 7.30 на 123 километре трассы «Тамбов-Шацк» «Лада Калина», которой управлял 20-летний водитель, житель Пичаевского района, по неустановленной причине выехала на встречную полосу, где затем врезалась во встречный «ВАЗ-211540». За рулем второго автомобиля находился 42-летний житель Рязанской области.От сильного лобового удара оба водителя погибли. Третьей жертвой аварии стала 45-летняя женщина – мать водителя «Лады Калины». В момент столкновения она находилась на переднем пассажирском сиденье.Причины ДТП и обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.



