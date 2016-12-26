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Женщина-водитель погибла, не справившись с управлением внедорожника
Смертельная авария накануне произошла на трассе «Воронеж-Тамбов» в Знаменском районе. В 14.45 на 182-м километре «Шевроле Нива» столкнулась с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 31-летний водитель.
Как стало известно, автомобилистка во время обгона не справилась с управлением. Внедорожник занесло, а после с ним столкнулся грузовик, ехавший навстречу.
Женщина скончалась на месте. Водителю грузовика медицинская помощь была оказана на месте, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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