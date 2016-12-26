По факту незаконной вырубки елок в Тамбовском районе возбуждено уголовное дело Комментариев: 0



Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из отдела участковых уполномоченных провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, кто мог совершить незаконную вырубку. Подозрения пали на двух жителей села Сурава. В отделе внутренних дел мужчины дали признательные показания. Деревья они спрятали в одном из нежилых домов села, и рассчитывали продать их на елочных базарах. Елки были изъяты. Предварительный ущерб составил более 300 тысяч рублей.



По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Как сообщили в областном УМВД, подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 1 до 3 миллионов рублей, либо до пяти лет принудительных работ с крупным штрафом, либо до семи лет лишения свободы. О том, что в лесу орудовали рубщики полицейские узнали от сотрудника Горельского лесхоза, который обнаружил пеньки от свежесрубленных деревьев. Как оказалось, кража елок была совершена еще в ноябре.Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из отдела участковых уполномоченных провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, кто мог совершить незаконную вырубку. Подозрения пали на двух жителей села Сурава. В отделе внутренних дел мужчины дали признательные показания. Деревья они спрятали в одном из нежилых домов села, и рассчитывали продать их на елочных базарах. Елки были изъяты. Предварительный ущерб составил более 300 тысяч рублей.По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Как сообщили в областном УМВД, подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 1 до 3 миллионов рублей, либо до пяти лет принудительных работ с крупным штрафом, либо до семи лет лишения свободы.



