Будьте осторожны на праздники: 123 тамбовчанина отравились алкоголем Комментариев: 0



Основная доля отравлений (66,6%) вызвана употреблением суррогатов алкоголя - 241 случай, из которых 15 смертельных. Употребление этилового спирта (этанола), со слов пострадавших, стало причиной 108 острых отравлений, 95 из которых (88%) привели к смертельному исходу. В 10 случаях люди погибли от употребления метилового спирта (метанола), в 2-х случаях - от употребления других спиртов.



Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обращает внимание на опасность чрезмерного употребления алкогольной продукции в преддверии и в период Новогодних праздников. Настоятельно рекомендуем приобретать алкогольную продукцию только в местах организованной торговли. Не следует покупать алкоголь с рук, в гаражах и других местах, а также через Интернет в связи с повышенным риском получения отравления фальсифицированной алкогольной продукцией. Напоминаем, что дистанционная продажа алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации запрещена.



Розничная продажа алкогольной продукции разрешена только при наличии соответствующей лицензии и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, которые Вы вправе спросить у продавца. В 2016 году в Тамбовской области 362 человека отравились спиртсодержащими жидкостями (34,47 на 100 тыс. населения области), из которых 123 (34%) - с летальным исходом, сообщает Роспотребнадзор.Основная доля отравлений (66,6%) вызвана употреблением суррогатов алкоголя - 241 случай, из которых 15 смертельных. Употребление этилового спирта (этанола), со слов пострадавших, стало причиной 108 острых отравлений, 95 из которых (88%) привели к смертельному исходу. В 10 случаях люди погибли от употребления метилового спирта (метанола), в 2-х случаях - от употребления других спиртов.Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обращает внимание на опасность чрезмерного употребления алкогольной продукции в преддверии и в период Новогодних праздников. Настоятельно рекомендуем приобретать алкогольную продукцию только в местах организованной торговли. Не следует покупать алкоголь с рук, в гаражах и других местах, а также через Интернет в связи с повышенным риском получения отравления фальсифицированной алкогольной продукцией. Напоминаем, что дистанционная продажа алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации запрещена.Розничная продажа алкогольной продукции разрешена только при наличии соответствующей лицензии и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, которые Вы вправе спросить у продавца.



