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Россияне продолжают умирать от суррогатного алкоголя
9 января 2017
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В Красноярске четыре человека отравились, выпив алкогольный коктейль «Тайм-аут». Сообщения об отравлении появились 6 января. Возраст погибших – от 23 до 38 лет.
Отметим, что в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления жидкостью для очистки ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Отравляющим компонентом стал метиловый спирт. Несмотря на массовую гибель людей губернатор Иркутской области Сергей Левченко в отставку не подавал.
Согласно постановлению Роспотребнадзора торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 дней по всей России. По состоянию на 6 января 2017 года в результате проверок Роспотребнадзора в Тамбовской области арестовано 707 упаковок спиртосодержащей непищевой продукции (лосьон с экстрактом боярышника, лосьон хлебный, тоник медовый).
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