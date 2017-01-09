Россияне продолжают умирать от суррогатного алкоголя

К марту в Мичуринске созреют огурцы и помидоры 0 Весной в Мичуринске ожидается новый урожай огурцов и помидоров. В теплицах учебно-исследовательского комплекса университета запущен новый оборот экологически чистых овощных культур.

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО 0 Тамбовская область заняла последнее место по уровню зарплат чиновников в ЦФО. Средний тамбовский чиновник получает 32070 рублей в месяц, сообщает «Клуб Регионов».

Аэропорт Тамбова увеличит перевозки 0 География полетов в наступившем году значительно расширится. Тамбовчане будут иметь возможность чаще летать в Москву и другие города страны.

С улиц Тамбова вывезли тысячи тонн снега 0 За новогодние праздники с улиц Тамбова вывезено 3400 тонн снега. С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года работы по уборке снега с городских территорий проводились круглосуточно.

Тамбовский драматический театр готовит очередную премьеру 0 Премьера, по информации регионального управления культуры и архивного дела, намечена на 3 и 4 февраля.

Почему в зоопарке Воронежа усыпили 141 птицу? 0 Воронежский зоопарк им. А.С. Попова принял решение усыпить всех птиц из-за их массовой гибели, которая началась в период Новогодних праздников, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Воронежской области.

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран 0 Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в рамках реализации проекта «Тамбов - Новогодняя столица России -2017» в городе состоялось более 250 мероприятий, участниками которых стали более 160 тысяч человек.

Тамбовские осужденные смогут посещать кафе 0 У отбывающих наказание появилась возможность в спокойной обстановке выпить чай, поговорить, встретиться с родственниками, отпраздновать день рождения или другие даты.

Тамбовских школьников познакомили с буднями пожарных 0 Накануне свои двери перед тамбовскими школьниками распахнула пожарно-спасательная часть № 2 второго отряда Федеральной противопожарной службы Тамбовской области.

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017 0 Би-2 стала первой группой, участие которой согласовано организаторами рок-фестиваля Чернозем-2017. Фестиваль пройдет в первые дни августа.

На Тамбовщине женщина-водитель погибла в спровоцированной ею аварии 0 Всего за прошедшие выходные и праздничные дни, с 1 по 8 января, на дорогах Тамбовской области произошло 23 ДТП, 33 участника которых получили ранения, один человек погиб.

В Рязанской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-21140 0 В Сасовском районе Рязанской области 5 января на 396 километре автодороги М5 водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-21140 и «Форд Фокус».

Россияне продолжают умирать от суррогатного алкоголя 0 По состоянию на 6 января 2017 года в результате проверок Роспотребнадзора в Тамбовской области арестовано 707 упаковок спиртосодержащей непищевой продукции (лосьон с экстрактом боярышника, лосьон хлебный, тоник медовый).

Рождественский базар у Кристалла приглашает любителей русской кухни 0 Одним из самых ожидаемых событий Новогодней столицы России станет гастрономический фестиваль "Рождественская сказка". Он состоится 5 января в 10:00 у ледового дворца спорта "Кристалл".