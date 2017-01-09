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На Тамбовщине женщина-водитель погибла в спровоцированной ею аварии
9 января 2017
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За прошедшие выходные и праздничные дни, с 1 по 8 января, на дорогах Тамбовской области произошло 23 ДТП, 33 участника которых получили ранения, один человек погиб.
3 января в 15.50 на 46 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе во время обгона автомобиль «Рено Логан» столкнулся с «ВАЗ-2107», который двигался навстречу. Водитель иномарки, 58-летняя женщина, получив смертельные травмы, скончалась на месте аварии. 20-летняя девушка, управляющая «семеркой», с телесными повреждениями на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки Тамбова.
По сообщению областной Госавтоинспекции, пассажиры «ВАЗа» - 15-летний подросток и 18-летняя девушка – были осмотрены на месте ДТП, но от госпитализации отказались.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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